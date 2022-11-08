В России из-за санкций закрылся крематорий, который позиционировали как "прорывной" проект

Журналисты рассказали, что у крематория спустя менее чем три года после открытия сломалась произведенная в Чехии печь, но "детали для нее невозможно закупить из-за санкций".

"7х7" в Воронежском похоронном бюро объяснили, что высокотехнологическую печь пытаются починить "местные специалисты и представители чешской компании", но сроки ремонта спрогнозировать невозможно.

В сентябре 2020 года, вскоре после открытия крематория, издание "Медуза" называло его "прорывным и очень важным для российской архитектуры проектом" и на тот момент "единственным траурным зданием в России, построенным в соответствии с принципами современной архитектуры".