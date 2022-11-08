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В России из-за санкций закрылся крематорий, который позиционировали как "прорывной" проект

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Из строя вышла печь крематория
Из строя вышла печь крематория
Скриншот: PRO КРЕМАТОРИИ / YouTube

В российском городе Воронеж в связи с антироссийскими санкциями закрыли крематорий, который работал в городском похоронном бюро. Об этом 8 ноября сообщило в Telegrаm местное издание "7×7".

Журналисты рассказали, что у крематория спустя менее чем три года после открытия сломалась произведенная в Чехии печь, но "детали для нее невозможно закупить из-за санкций".

"7х7" в Воронежском похоронном бюро объяснили, что высокотехнологическую печь пытаются починить "местные специалисты и представители чешской компании", но сроки ремонта спрогнозировать невозможно.

В сентябре 2020 года, вскоре после открытия крематория, издание "Медуза" называло его "прорывным и очень важным для российской архитектуры проектом" и на тот момент "единственным траурным зданием в России, построенным в соответствии с принципами современной архитектуры".

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения России в Украину (24 февраля) Запад ввел против РФ несколько пакетов санкций.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено почти 10 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 12,7 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, санкции, Воронеж, ремонт, крематорий
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