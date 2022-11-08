В России из-за санкций закрылся крематорий, который позиционировали как "прорывной" проект

Журналисты рассказали, что у крематория спустя менее чем три года после открытия сломалась произведенная в Чехии печь, но "детали для нее невозможно закупить из-за санкций".
"7х7" в Воронежском похоронном бюро объяснили, что высокотехнологическую печь пытаются починить "местные специалисты и представители чешской компании", но сроки ремонта спрогнозировать невозможно.
В сентябре 2020 года, вскоре после открытия крематория, издание "Медуза" называло его "прорывным и очень важным для российской архитектуры проектом" и на тот момент "единственным траурным зданием в России, построенным в соответствии с принципами современной архитектуры".
После начала полномасштабного вторжения России в Украину (24 февраля) Запад ввел против РФ несколько пакетов санкций.
По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено почти 10 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 12,7 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.