Китайский Chery отказался от выпуска автомобилей на российском УАЗ из-за санкций – СМИ

В июне УАЗ, входящий в группу российской автомобилестроительной компании "Соллерс авто", попал в санкционные списки ЕС из-за поставок УАЗ “Патриот” для нужд армии РФ.
Теперь концерн Chery, у которого был проект локализации производства с "Соллерс авто", рассматривает другие варианты: начать сборку на другом предприятии "Соллерса" либо занять площадку одного из западных автопроизводителей в случае ухода.
О каком производителе идет речь, неизвестно. "Ведомости" отмечают, что у "Соллерс авто" были совместные предприятия с Ford и Mazda, после вторжения РФ в Украину их работа была остановлена.
После начала военного вторжения России в Украину, произошедшего 24 февраля, из страны-агрессора стали уходить международные компании.
Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, из РФ уже ушли более 1000 компаний.
Китайская Chery остается одной из самых популярных автомобильных марок в России. В июле доля китайских автомобилей на российском рынке превысила 24%.