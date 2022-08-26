Китайский Chery отказался от выпуска автомобилей на российском УАЗ из-за санкций – СМИ

В июне УАЗ, входящий в группу российской автомобилестроительной компании "Соллерс авто", попал в санкционные списки ЕС из-за поставок УАЗ “Патриот” для нужд армии РФ.

Теперь концерн Chery, у которого был проект локализации производства с "Соллерс авто", рассматривает другие варианты: начать сборку на другом предприятии "Соллерса" либо занять площадку одного из западных автопроизводителей в случае ухода.

О каком производителе идет речь, неизвестно. "Ведомости" отмечают, что у "Соллерс авто" были совместные предприятия с Ford и Mazda, после вторжения РФ в Украину их работа была остановлена.