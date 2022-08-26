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Китайский Chery отказался от выпуска автомобилей на российском УАЗ из-за санкций – СМИ

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Китайский концерн Chery может выкупить сборочные мощности УАЗ
Китайский концерн Chery может выкупить сборочные мощности УАЗ
Фото: ЕРА

Китайский автоконцерн Chery отказался выпускать автомобили в России на мощностях Ульяновского автомобильного завода (УАЗ) из-за западных санкций. Об этом 26 августа сообщила российская газета "Ведомости" со ссылкой на участников рынка.

В июне УАЗ, входящий в группу российской автомобилестроительной компании "Соллерс авто", попал в санкционные списки ЕС из-за поставок УАЗ “Патриот” для нужд армии РФ.

Теперь концерн Chery, у которого был проект локализации производства с "Соллерс авто", рассматривает другие варианты: начать сборку на другом предприятии "Соллерса" либо занять площадку одного из западных автопроизводителей в случае ухода.

О каком производителе идет речь, неизвестно. "Ведомости" отмечают, что у "Соллерс авто" были совместные предприятия с Ford и Mazda, после вторжения РФ в Украину их работа была остановлена.

Контекст:

После начала военного вторжения России в Украину, произошедшего 24 февраля, из страны-агрессора стали уходить международные компании.

Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, из РФ уже ушли более 1000 компаний.

Китайская Chery остается одной из самых популярных автомобильных марок в России. В июле доля китайских автомобилей на российском рынке превысила 24%.

Теги: Россия, автомобили, санкции, бизнес, концерт, Ульяновск, продажа
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