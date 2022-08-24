Британия снизила импорт товаров из РФ до минимума с 1997 года

"После российского вторжения в Украину и последующих экономических санкций импорт товаров из России снизился до £33 млн в июне 2022 года и находится на самом низком уровне с момента начала ведения статистики в январе 1997 года", – сказано в сообщении.
Статистическая служба добавила, что впервые за 25 лет в Великобританию не ввозили российское топливо. При этом ранее королевство импортировало из РФ топлива примерно на £500 млн ежемесячно.
Поставки цветных металлов из РФ упали в июне на 94,7%, до £6 млн, импорт стали и стальной продукции практически прекратился и составил менее £1 млн.
Экспорт из Великобритании в Россию за отчетный период составил £83 млн, что на 66,9% или £168 млн меньше, чем в среднем в месяц в течение года до российского вторжения.
В статистической службе отметили, что к сокращению импорта-экспорта, вероятно, привели и экономические санкции, введенные правительством Великобритании, и "самосанкции" трейдеров, которые "добровольно ищут альтернативы российским товарам".
В ответ на нападение России на Украину западные страны, в том числе Великобритания, ввели против РФ несколько пакетов санкций, в том числе персональные санкции против бизнесменов, членов семей олигархов и кремлевских чиновников. Ограничительные меры также предусматривают поэтапный отказ от российской нефти.
Последний пакет санкций правительство Великобритании ввело 23 июня. Он включает запрет на экспорт в РФ товаров и технологий, связанных с производством химического и биологического оружия, запрет на экспорт топлива для реактивных двигателей и присадок к нему, а также товаров и технологий для переработки нефти.