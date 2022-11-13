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Премьер Великобритании пообещал "бросить вызов путинскому режиму" на саммите G20

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Сунак: Путинская война вызвала опустошение во всем мире, уничтожая жизни и ввергая международную экономику в хаос
Сунак: Путинская война вызвала опустошение во всем мире, уничтожая жизни и ввергая международную экономику в хаос
Фото: EPA

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал "бросить вызов" режиму президента РФ Владимира Путина на саммите "Большой двадцатки" в Индонезии. Об этом он заявил, выступая перед отъездом на саммит, сообщает BBC 13 ноября.

"Путинская война вызвала опустошение во всем мире, уничтожая жизни и ввергая международную экономику в хаос. Этот саммит G20 не будет таким, как обычно. Мы бросим вызов путинскому режиму и разоблачим его крайнее презрение к тому типу международного сотрудничества и уважения к суверенитету, который представляют форумы G20", – заявил политик.

The Guardian сообщила 11 ноября, что мировые лидеры на G20 откажутся от совместного фото из-за участия РФ. Как пишет СМИ, британские чиновники считают, что членство России в G20 означает: на саммите в Индонезии не смогут согласовать итоговое коммюнике.

В ходе встречи главы МИД стран G20 летом традиционное групповое фото тоже не делали, Лавров тогда покинул саммит досрочно.

The Telegraph 11 ноября сообщило, что Великобритания и Европейский союз договорились бойкотировать Россию на саммите G20.

Контекст:

Саммит G20 состоится 15–16 ноября. Президент Украины Владимир Зеленский примет в нем участие, но, скорее всего, в онлайн-формате, говорил его пресс-секретарь Сергей Никифоров.

В Кремле изначально заявляли, что Путин принял приглашение на саммит, но не говорили, как он будет участвовать в нем – очно или по видеосвязи. В правительствах Италии и Великобритании высказывали мнение, что Путина не будет на Бали, президент Индонезии Джоко Видодо говорил в августе, что Путин сказал ему: приедет лично.

8 ноября Видодо после разговора с Путиным заявил, что тот присоединится к саммиту виртуально, если приехать ему не удастся.

10 ноября пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков объявил, что российскую делегацию возглавит Лавров, а на следующий день он сказал, что Путин не намерен участвовать во встрече G20 ни виртуально, ни очно.

Госсекретарь США Энтони Блинкен контактировать с Лавровым на саммите лидеров не планирует, заявили в Госдепе 10 ноября.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Владимир Путин, Великобритания, Сергей Лавров, Большая двадцатка, G20, война России против Украины, саммит G20, Риши Сунак
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