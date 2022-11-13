Премьер Великобритании пообещал "бросить вызов путинскому режиму" на саммите G20

"Путинская война вызвала опустошение во всем мире, уничтожая жизни и ввергая международную экономику в хаос. Этот саммит G20 не будет таким, как обычно. Мы бросим вызов путинскому режиму и разоблачим его крайнее презрение к тому типу международного сотрудничества и уважения к суверенитету, который представляют форумы G20", – заявил политик.
The Guardian сообщила 11 ноября, что мировые лидеры на G20 откажутся от совместного фото из-за участия РФ. Как пишет СМИ, британские чиновники считают, что членство России в G20 означает: на саммите в Индонезии не смогут согласовать итоговое коммюнике.
В ходе встречи главы МИД стран G20 летом традиционное групповое фото тоже не делали, Лавров тогда покинул саммит досрочно.
The Telegraph 11 ноября сообщило, что Великобритания и Европейский союз договорились бойкотировать Россию на саммите G20.
Саммит G20 состоится 15–16 ноября. Президент Украины Владимир Зеленский примет в нем участие, но, скорее всего, в онлайн-формате, говорил его пресс-секретарь Сергей Никифоров.
В Кремле изначально заявляли, что Путин принял приглашение на саммит, но не говорили, как он будет участвовать в нем – очно или по видеосвязи. В правительствах Италии и Великобритании высказывали мнение, что Путина не будет на Бали, президент Индонезии Джоко Видодо говорил в августе, что Путин сказал ему: приедет лично.
8 ноября Видодо после разговора с Путиным заявил, что тот присоединится к саммиту виртуально, если приехать ему не удастся.
10 ноября пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков объявил, что российскую делегацию возглавит Лавров, а на следующий день он сказал, что Путин не намерен участвовать во встрече G20 ни виртуально, ни очно.
Госсекретарь США Энтони Блинкен контактировать с Лавровым на саммите лидеров не планирует, заявили в Госдепе 10 ноября.