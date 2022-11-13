Премьер Великобритании пообещал "бросить вызов путинскому режиму" на саммите G20

Сунак: Путинская война вызвала опустошение во всем мире, уничтожая жизни и ввергая международную экономику в хаос Фото: EPA

"Путинская война вызвала опустошение во всем мире, уничтожая жизни и ввергая международную экономику в хаос. Этот саммит G20 не будет таким, как обычно. Мы бросим вызов путинскому режиму и разоблачим его крайнее презрение к тому типу международного сотрудничества и уважения к суверенитету, который представляют форумы G20", – заявил политик.

The Guardian сообщила 11 ноября, что мировые лидеры на G20 откажутся от совместного фото из-за участия РФ. Как пишет СМИ, британские чиновники считают, что членство России в G20 означает: на саммите в Индонезии не смогут согласовать итоговое коммюнике.

В ходе встречи главы МИД стран G20 летом традиционное групповое фото тоже не делали, Лавров тогда покинул саммит досрочно.

The Telegraph 11 ноября сообщило, что Великобритания и Европейский союз договорились бойкотировать Россию на саммите G20.