Байден и Си Цзиньпин заявили о недопустимости применения ядерного оружия в Украине

Байден (справа) и Си Цзиньпин согласились, что ядерная война никогда не должна вестись и что ее нельзя выиграть, отметили в Белом доме Фото: President Biden / Twitter

Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Отмечается, что Байден "упомянул жестокую войну России против Украины и безответственные угрозы РФ применить ядерное оружие".

"Президент Байден и президент Си Цзиньпин подтвердили свое согласие с тем, что ядерная война никогда не должна вестись и что ее нельзя выиграть, и подчеркнули свое несогласие с применением или угрозой применения ядерного оружия в Украине", – говорится в сообщении.

Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай крайне обеспокоен текущей ситуацией в Украине, его цитирует сайт правительства КНР.

"Китай всегда стоял на стороне мира, будет и впредь содействовать мирным переговорам, поддерживает и надеется на возобновление мирных переговоров между Россией и Украиной, а также надеется, что США, НАТО и Европейский союз будут вести всесторонний диалог с Россией", – сказал глава КНР.

Байден и Си Цзиньпин провели переговоры накануне саммита лидеров стран G20, который пройдет 15–16 ноября на Бали. Это их первая встреча за два года президентства Байдена.

В Белом доме отмечали, что Байден сможет подробно поговорить с Си Цзиньпином об Украине.

Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы.

По мнению посла США в Украине в 2003–2006 годах Джона Хербста, Си Цзиньпин, вероятно, сожалеет о поддержке президента РФ Владимира Путина. "Я думаю, что Китай послал России месседж не использовать ядерное оружие и как-то пытается направить Путина в правильном направлении", – сказал Хербст 19 октября.

Канцлер Германии Олаф Шольц говорил 4 ноября после переговоров с главой КНР, что Си Цзиньпин против применения Россией ядерного оружия.

"Председатель Си и я согласны: ядерные угрозы безответственны и чрезвычайно опасны. Применив ядерное оружие, Россия перешагнет через "красную линию", проведенную совместно международным сообществом", – подчеркнул Шольц.