Байден и Си Цзиньпин заявили о недопустимости применения ядерного оружия в Украине

Об этом сообщается на сайте Белого дома.
Отмечается, что Байден "упомянул жестокую войну России против Украины и безответственные угрозы РФ применить ядерное оружие".
"Президент Байден и президент Си Цзиньпин подтвердили свое согласие с тем, что ядерная война никогда не должна вестись и что ее нельзя выиграть, и подчеркнули свое несогласие с применением или угрозой применения ядерного оружия в Украине", – говорится в сообщении.
Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай крайне обеспокоен текущей ситуацией в Украине, его цитирует сайт правительства КНР.
"Китай всегда стоял на стороне мира, будет и впредь содействовать мирным переговорам, поддерживает и надеется на возобновление мирных переговоров между Россией и Украиной, а также надеется, что США, НАТО и Европейский союз будут вести всесторонний диалог с Россией", – сказал глава КНР.
Байден и Си Цзиньпин провели переговоры накануне саммита лидеров стран G20, который пройдет 15–16 ноября на Бали. Это их первая встреча за два года президентства Байдена.
В Белом доме отмечали, что Байден сможет подробно поговорить с Си Цзиньпином об Украине.
Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы.
По мнению посла США в Украине в 2003–2006 годах Джона Хербста, Си Цзиньпин, вероятно, сожалеет о поддержке президента РФ Владимира Путина. "Я думаю, что Китай послал России месседж не использовать ядерное оружие и как-то пытается направить Путина в правильном направлении", – сказал Хербст 19 октября.
Канцлер Германии Олаф Шольц говорил 4 ноября после переговоров с главой КНР, что Си Цзиньпин против применения Россией ядерного оружия.
"Председатель Си и я согласны: ядерные угрозы безответственны и чрезвычайно опасны. Применив ядерное оружие, Россия перешагнет через "красную линию", проведенную совместно международным сообществом", – подчеркнул Шольц.
21 сентября Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие.
Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News отметил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия. По данным The Washington Post, между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.
В конце октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о возможном применении Украиной "грязной бомбы" в войне против России в ходе телефонных разговоров с министрами обороны США, Франции, Турции, Великобритании, Индии и Китая. Эти заявления значат, что Россия сама готовит такой удар, подчеркнул Зеленский.
27 октября во время выступления в дискуссионном клубе "Валдай" Путин заявил, что Россия "никогда не говорила" о возможном применении своего ядерного оружия, а "только намеками отвечала".
По информации The New York Times, высокопоставленные российские военные обсуждали, когда и как Россия может применить тактическое ядерное оружие в Украине. Такая информация была распространена внутри правительства США в октябре, сообщило издание 2 ноября. По оценкам Пентагона, в арсенале России имеется до 2 тыс. единиц тактического ядерного оружия, предназначенного для применения на полях сражений с целью подавления обычных сил.