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На Бали проходит встреча Байдена и Си Цзиньпина. Они пожали друг другу руки и заявили о готовности к сотрудничеству

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Оба президента заявили, что "мир ожидает" от их стран улучшения отношений
Оба президента заявили, что "мир ожидает" от их стран улучшения отношений
Скриншот: Bloomberg / Twitter

14 ноября президент США Джо Байден и глава КНР Си Цзиньпин встретились и обменялись рукопожатием в отеле Mulia на острове Бали, где стартует саммит лидеров стран G20.

Начало их встречи транслировал ряд телеканалов, в частности Somoy TV и CNBC. Фрагменты вступительных речей двух лидеров опубликовала BBC. После публичной части встреча продолжилась в закрытом формате.

Совместного заявления по ее итогам не ожидается, но Байден намерен дать пресс-конференцию. 

В начале встречи Си Цзиньпин заявил, что "рад видеть" Байдена, и напомнил, что в прошлый раз они встречались в Давосе более пяти лет назад.

Глава КНР отметил, что хоть они и поддерживают связь в режиме онлайн, "ничто не может заменить личную встречу", где "нужно откровенно обменяться мнениями по вопросам стратегической важности".

Он признал, что китайско-американские отношения находятся в ситуации, "вызывающей обеспокоенность", что не соответствует интересам двух народов, "и не этого ожидает от нас международное сообщество".

"Человечество столкнулось с беспрецедентными вызовами. Мир ожидает, что Китай и Соединенные Штаты будут правильно регулировать отношения. Поэтому мы как лидеры двух великих держав должны выбрать правильный курс. Нам нужно работать со всеми странами, чтобы добиться мира во всем мире", – добавил Си Цзиньпин.

Он также заявил, что президентам нужно "найти правильное направление для развития двусторонних отношений и улучшить их", так как этого от них "ожидает мир".

Американский лидер во вступительном слове подчеркнул, как важно "не допустить, чтобы конкуренция превратилась во что-то близкое к конфликту", и согласился со своим китайским коллегой, что мало что заменит переговоры тет-а-тет.

"Мы должны показать, что Китай и Соединенные Штаты могут справиться с разногласиями, предотвратить превращение конкуренции во что-либо близкое к конфликту, найти путь для улучшения сотрудничества", – сказал он.

Байден подчеркнул приверженность тому, "чтобы линия связи между нами оставалась открытой" и США с Китаем "могли вместе работать над неотложными глобальными проблемами", будь то изменение климата и проблемы мировой безопасности.

Президент США также сказал, что "мир ожидает" от Вашингтона и Пекина партнерства.

"Соединенные Штаты готовы делать именно это – работать с вами, если вы этого желаете", – добавил Байден.

Контекст:

Это первая встреча Байдена и Си Цзиньпина за два года президентства Байдена. Их предыдущая встреча состоялась в 2017 году в Давосе, тогда нынешний президент США занимал пост вице-президента страны. С тех пор они провели ряд телефонных переговоров, а также говорили по видеосвязи.

Нынешняя встреча проходит в момент серьезного ухудшения американо-китайских отношений, отмечает "Голос Америки". Лидеры намерены обсудить обеспокоенность США по поводу Тайваня, развязанную Россией войну в Украине и ядерные амбиции Северной Кореи.

Теги: США, Китай, Джо Байден, Си Цзиньпин, саммит, Бали, саммит G20, встреча
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