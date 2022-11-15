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Зеленский анонсировал свое обращение к участникам "саммита G19" в Индонезии. Ранее он говорил, что РФ не место в "Большой двадцатке"

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Зеленский заявлял, что Украина не будет участвовать в саммите G20, если в нем будет принимать участие президент РФ Путин
Зеленский заявлял, что Украина не будет участвовать в саммите G20, если в нем будет принимать участие президент РФ Путин
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал свое выступление на саммите стран "Большой двадцатки", который пройдет 15–16 ноября на Бали в Индонезии, при этом глава государства назвал встречу "G19".

Об этом Зеленский сказал в вечернем видеообращении 14 ноября, опубликованном в Facebook Офиса президента.  

"Знаем, что мир для Украины становится ближе. Для всей нашей страны. Уже через несколько часов буду говорить об этом в своем обращении к участникам саммита... G19 в Индонезии. Это объединение очень значимых государств", – заявил президент.

Зеленский отметил, что накануне саммита, уже прозвучали "веские заявления".

"В частности, важно, что Соединенные Штаты и Китай вместе отметили недопустимость любых угроз применения ядерного оружия. Все понимают, кому адресованы эти слова", – подчеркнул президент.

Кроме того, по словам Зеленского, есть решения партнеров, которые "усиливают позиции Украины".

"Спасибо Канаде за новый пакет оборонной поддержки для нашего государства объемом полмиллиарда долларов. А также за новые санкции против российских пособников тирании – против винтиков этой системы, – указал глава государства. – Благодарю Соединенные Штаты за новые санкционные шаги. Сегодня введены санкции против более 40 юридических и физических лиц, которые помогают России воевать. Совершенно все, кто так или иначе работает на российскую армию, оборонный сектор, должны получить полную личную изоляцию от всего мира. А потом последует наказание за соучастие в терроре".

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/500754375316489/

В "Группу двадцати" входят Аргентина, Австралия, Бразилия, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Великобритания, Мексика, Россия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония, Саудовская Аравия и Европейский союз.

Президент США Джо Байден заявил в конце марта, что в связи с вторжением России в Украину РФ следует исключить и из G20. Однако исключение России из G20 является более сложной процедурой, чем исключение из G8, для этого требуется консенсус, а такие страны, как Китай, скорее всего, не дадут согласия, отмечало Bloomberg.

Зеленский заявил в конце октября, что России "не место в "двадцатке".

Контекст:

О том, что Зеленский примет участие в саммите G20, но, скорее всего, в онлайн-формате, его пресс-секретарь Сергей Никифоров говорил 8 ноября. До этого президент заявлял, что Украина не будет участвовать в саммите, если в нем будет принимать участие президент РФ Владимир Путин.

10 ноября пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков объявил, что российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров, а на следующий день он сказал, что Путин не намерен участвовать во встрече G20 ни виртуально, ни очно.

The Guardian написала 11 ноября, что мировые лидеры на G20 откажутся от совместного фото из-за участия РФ. Как пишет СМИ, британские чиновники считают, что членство России в G20 означает: на саммите в Индонезии не смогут согласовать итоговое коммюнике.

The Telegraph 11 ноября сообщило, что Великобритания и Европейский союз договорились бойкотировать Россию на саммите G20.

13 ноября Зеленский заявил, что на саммите G20 позиция Украины будет представлена очень содержательно. "Мы дадим ответы на многие вопросы", – отметил президент.

Теги: Россия, США, Украина, Китай, Индонезия, Канада, санкции, ядерное оружие, угрозы, Большая двадцатка, Владимир Зеленский, саммит, война России против Украины, президент, саммит G20, встреча, обращение
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