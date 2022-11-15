Зеленский анонсировал свое обращение к участникам "саммита G19" в Индонезии. Ранее он говорил, что РФ не место в "Большой двадцатке"

Зеленский заявлял, что Украина не будет участвовать в саммите G20, если в нем будет принимать участие президент РФ Путин Фото: president.gov.ua

Об этом Зеленский сказал в вечернем видеообращении 14 ноября, опубликованном в Facebook Офиса президента.

"Знаем, что мир для Украины становится ближе. Для всей нашей страны. Уже через несколько часов буду говорить об этом в своем обращении к участникам саммита... G19 в Индонезии. Это объединение очень значимых государств", – заявил президент.

Зеленский отметил, что накануне саммита, уже прозвучали "веские заявления".

"В частности, важно, что Соединенные Штаты и Китай вместе отметили недопустимость любых угроз применения ядерного оружия. Все понимают, кому адресованы эти слова", – подчеркнул президент.

Кроме того, по словам Зеленского, есть решения партнеров, которые "усиливают позиции Украины".

"Спасибо Канаде за новый пакет оборонной поддержки для нашего государства объемом полмиллиарда долларов. А также за новые санкции против российских пособников тирании – против винтиков этой системы, – указал глава государства. – Благодарю Соединенные Штаты за новые санкционные шаги. Сегодня введены санкции против более 40 юридических и физических лиц, которые помогают России воевать. Совершенно все, кто так или иначе работает на российскую армию, оборонный сектор, должны получить полную личную изоляцию от всего мира. А потом последует наказание за соучастие в терроре".

В "Группу двадцати" входят Аргентина, Австралия, Бразилия, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Великобритания, Мексика, Россия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония, Саудовская Аравия и Европейский союз.

Президент США Джо Байден заявил в конце марта, что в связи с вторжением России в Украину РФ следует исключить и из G20. Однако исключение России из G20 является более сложной процедурой, чем исключение из G8, для этого требуется консенсус, а такие страны, как Китай, скорее всего, не дадут согласия, отмечало Bloomberg.

Зеленский заявил в конце октября, что России "не место в "двадцатке".