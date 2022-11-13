Зеленский: На саммите G20 наша позиция будет представлена очень содержательно. Мы дадим ответы на многие вопросы

Зеленский: Мы дадим ответы на многие вопросы, которые звучат сейчас. Публичные ответы. Чтобы их слышали все Фото: president.gov.ua

Об этом президент рассказал 13 ноября в своем ежедневном вечернем обращении, опубликованном его пресс-службой.

Зеленскй отметил, что предстоящая дипломатическая неделя важна для Украины и подготовка к ней ведется активно.

"Состоится саммит "Группы двадцати" в Индонезии, и наша позиция будет представлена. Очень содержательно. Мы дадим ответы на многие вопросы, которые звучат сейчас. Публичные ответы. Чтобы их слышали все наши люди, все наши партнеры, каждый и каждая, кто нас поддерживает. Уже во вторник – мое обращение", – добавил он.