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Зеленский: На саммите G20 наша позиция будет представлена очень содержательно. Мы дадим ответы на многие вопросы

Зеленский: Мы дадим ответы на многие вопросы, которые звучат сейчас. Публичные ответы. Чтобы их слышали все
Зеленский: Мы дадим ответы на многие вопросы, которые звучат сейчас. Публичные ответы. Чтобы их слышали все
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский выступит с обращением к участникам саммита "Большой двадцатки" (G20) в Индонезии 15 ноября.

Об этом президент рассказал 13 ноября в своем ежедневном вечернем обращении, опубликованном его пресс-службой.

Зеленскй отметил, что предстоящая дипломатическая неделя важна для Украины и подготовка к ней ведется активно.

"Состоится саммит "Группы двадцати" в Индонезии, и наша позиция будет представлена. Очень содержательно. Мы дадим ответы на многие вопросы, которые звучат сейчас. Публичные ответы. Чтобы их слышали все наши люди, все наши партнеры, каждый и каждая, кто нас поддерживает. Уже во вторник – мое обращение", – добавил он.

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/544867207455146/

Контекст:

Саммит G20 состоится 15–16 ноября на Бали (Индонезия). О том, что Зеленский примет в нем участие, но, скорее всего, в онлайн-формате, его пресс-секретарь Сергей Никифоров говорил 8 ноября.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Индонезия, Владимир Зеленский, саммит, Бали, саммит G20
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