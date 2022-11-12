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Эрдоган заявил, что Россия сейчас "сопротивляется нападению со стороны Запада"

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Эрдоган хочет встретиться с Лавровым на саммите G20
Эрдоган хочет встретиться с Лавровым на саммите G20
Фото: EPA

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Запад, особенно США, "атакует Россию почти без ограничений". Об этом он сказал по завершении своего визита в Узбекистан, сообщил турецкий телеканал TRT 12 ноября.

Он добавил, что Россия оказывает "сопротивление".

Также Эрдоган прокомментировал решение президента РФ Владимира Путина не ехать на саммит G20. Президент Турции заявил, что советовал Путину ехать в Индонезию, где состоится саммит, лично. Но так, как от России поедет не он, а министр иностранных дел Сергей Лавров, Эрдоган планирует провести встречу с ним.

В то же время госсекретарь США Энтони Блинкен не планирует контактов с Лавровым в ходе саммита "Большой двадцатки". Об этом спикер Госдепартамента США Нед Прайс сообщил на брифинге 10 ноября.

Контекст:

Саммит G20 состоится 15–16 ноября на Бали (Индонезия). Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 27 мая, что принял приглашение принять участие в саммите, а 8 ноября стало известно, что он, вероятнее всего, будет участвовать в онлайн-формате.

Турция активно предлагает услуги посредника в переговорах между Украиной и Россией и оказывает дипломатическую поддержку. Так, Эрдоган предлагал организовать встречу Путина и президента Украины Владимира Зеленского еще в ноябре 2021 года, до полномасштабного вторжения российский войск в Украину.

20 сентября 2022 года Эрдоган заявил, что Турция прилагает усилия, чтобы развязанная РФ война против Украины завершилась путем защиты территориальной целостности и независимости Украины.

Турция поспособствовала крупнейшему обмену пленными между Украиной и Россией 21 сентября, когда было освобождено 205 украинцев и 10 иностранцев, воевавших на стороне Украины.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в целом Турция "ведет сложную игру по балансированию". "Здесь помогает нам, там демонстрирует, что готова помогать России. У нас есть вопросы", – отметил он.

Теги: Россия, Владимир Путин, США, Украина, Турция, Реджеп Эрдоган, Индонезия, Сергей Лавров, Энтони Блинкен, саммит G20, Нед Прайс
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