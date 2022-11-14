Минфин США расширил санкции против России

"В ответ на неспровоцированную войну Москвы против Украины Соединенные Штаты будут продолжать нарушать российские цепочки военных поставок и возлагать большие расходы на пособников президента Путина, а также на всех тех, кто поддерживает жестокость России по отношению к своему соседу", – говорится в заявлении государственного секретаря США Энтони Блинкена, опубликованном на сайте Госдепа.
В список попали члены семьи российского предпринимателя и члена Совета Федерации Сулеймана Керимова – сын Саид Керимов, дочери Гульнара и Амина Керимовы и жена Фируза Керимова. Кроме того, под ограничения попал главный финансовый посредник Керимова Нариман Гаджиев и компания, связанная с ним. Также минфин внес в список четыре французские компании по недвижимости, принадлежащие Гульнаре Керимовой. В списках также фигурируют российский бизнесмен и инвестор Мурат Алиев, бывший руководитель инвестиционной компании Керимова, и семь ассоциированных компаний.
Также минфин внес в список две расположенные в Швейцарии холдинговые компании, связанные с уже находящимся под санкциями Андреем Гурьевым, соратником президента РФ Владимира Путина и бывшим российским сенатором.
Компании, которые попали под санкции, являются финансовыми посредниками или помощниками в российской цепочке военной поставок, отметило Associated Press.
"Соединенные Штаты продолжат пресекать попытки России уклониться от международных санкций, чтобы финансировать свою военную машину", – сказано в сообщении Госдепа.
После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, Евросоюз, США, Канада, Великобритания, Австралия и другие страны вели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.
После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины США, Великобритания, Канада и ЕС решили включить в санкционный список самого Путина, а часть российских банков отключили от SWIFT. Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы.
США также ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов – нефти и газа, ЕС тоже отказывается от российской нефти, этот процесс будет поэтапным.
По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 10 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – 12,75 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.