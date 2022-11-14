Минфин США расширил санкции против России

"В ответ на неспровоцированную войну Москвы против Украины Соединенные Штаты будут продолжать нарушать российские цепочки военных поставок и возлагать большие расходы на пособников президента Путина, а также на всех тех, кто поддерживает жестокость России по отношению к своему соседу", – говорится в заявлении государственного секретаря США Энтони Блинкена, опубликованном на сайте Госдепа.

В список попали члены семьи российского предпринимателя и члена Совета Федерации Сулеймана Керимова – сын Саид Керимов, дочери Гульнара и Амина Керимовы и жена Фируза Керимова. Кроме того, под ограничения попал главный финансовый посредник Керимова Нариман Гаджиев и компания, связанная с ним. Также минфин внес в список четыре французские компании по недвижимости, принадлежащие Гульнаре Керимовой. В списках также фигурируют российский бизнесмен и инвестор Мурат Алиев, бывший руководитель инвестиционной компании Керимова, и семь ассоциированных компаний.

Также минфин внес в список две расположенные в Швейцарии холдинговые компании, связанные с уже находящимся под санкциями Андреем Гурьевым, соратником президента РФ Владимира Путина и бывшим российским сенатором.

Компании, которые попали под санкции, являются финансовыми посредниками или помощниками в российской цепочке военной поставок, отметило Associated Press.

"Соединенные Штаты продолжат пресекать попытки России уклониться от международных санкций, чтобы финансировать свою военную машину", – сказано в сообщении Госдепа.