ГОРДОН
 
 
МИР

Минфин США расширил санкции против России

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В новый санкционный список США попали 28 российских компаний и 14 физлиц
В новый санкционный список США попали 28 российских компаний и 14 физлиц
Фото: depositphotos.com

Министерство финансов США расширило санкции против России. Под ограничения попали 28 российских компаний и 14 физлиц. Обновленный список 14 ноября опубликовала пресс-служба министерства.

"В ответ на неспровоцированную войну Москвы против Украины Соединенные Штаты будут продолжать нарушать российские цепочки военных поставок и возлагать большие расходы на пособников президента Путина, а также на всех тех, кто поддерживает жестокость России по отношению к своему соседу", – говорится в заявлении государственного секретаря США Энтони Блинкена, опубликованном на сайте Госдепа.

В список попали члены семьи российского предпринимателя и члена Совета Федерации Сулеймана Керимова – сын Саид Керимов, дочери Гульнара и Амина Керимовы и жена Фируза Керимова. Кроме того, под ограничения попал главный финансовый посредник Керимова Нариман Гаджиев и компания, связанная с ним. Также минфин внес в список четыре французские компании по недвижимости, принадлежащие Гульнаре Керимовой. В списках также фигурируют российский бизнесмен и инвестор Мурат Алиев, бывший руководитель инвестиционной компании Керимова, и семь ассоциированных компаний. 

Также минфин внес в список две расположенные в Швейцарии холдинговые компании, связанные с уже находящимся под санкциями Андреем Гурьевым, соратником президента РФ Владимира Путина и бывшим российским сенатором.

Компании, которые попали под санкции, являются финансовыми посредниками или помощниками в российской цепочке военной поставок, отметило Associated Press.

"Соединенные Штаты продолжат пресекать попытки России уклониться от международных санкций, чтобы финансировать свою военную машину", – сказано в сообщении Госдепа.

Контекст:

После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, Евросоюз, США, Канада, Великобритания, Австралия и другие страны вели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины США, Великобритания, Канада и ЕС решили включить в санкционный список самого Путина, а часть российских банков отключили от SWIFT. Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы.

США также ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов – нефти и газа, ЕС тоже отказывается от российской нефти, этот процесс будет поэтапным.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 10 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – 12,75 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Теги: Россия, США, Украина, вторжение, российская агрессия, война России против Украины, минфин США
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Палит на зад моей малой". Кондратюк показал, как начинала карьеру 17-летняя Дорофеева. Кацурин приревновал
"Палит на зад моей малой". Кондратюк показал, как начинала карьеру 17-летняя Дорофеева. Кацурин приревновал
Панин рассказал, как грузил пьяную пропагандистку Симоньян на вертолет
Панин рассказал, как грузил пьяную пропагандистку Симоньян на вертолет
"Можешь меня найти?" Наталья Егорова снялась на фоне работ художников-импрессионистов в Амстердаме. Фото
"Можешь меня найти?" Наталья Егорова снялась на фоне работ художников-импрессионистов в Амстердаме. Фото
"Я была влюблена в Зеленского". Лолита поделилась впечатлениями от общения с украинским президентом
"Я была влюблена в Зеленского". Лолита поделилась впечатлениями от общения с украинским президентом
В Украине стартовал проект Democracy Frontline для художников, писателей, артистов и журналистов. Победители получат гранты в размере до €500
В Украине стартовал проект Democracy Frontline для художников, писателей, артистов и журналистов. Победители получат гранты в размере до €500
Комаров попал под обстрел в Херсоне через два часа после отъезда Зеленского
Комаров попал под обстрел в Херсоне через два часа после отъезда Зеленского
"Мы – московский военкомат. Тоже клоуны". Украинский блогер позвонил в российский цирк, чтобы рассказать клоунам об их мобилизации. Видео
"Мы – московский военкомат. Тоже клоуны". Украинский блогер позвонил в российский цирк, чтобы рассказать клоунам об их мобилизации. Видео
Соколова прокомментировала слухи о романе с Хлывнюком
Соколова прокомментировала слухи о романе с Хлывнюком
Россия запретила въезд Джиму Керри и внуку Степана Бандеры
Россия запретила въезд Джиму Керри и внуку Степана Бандеры
"Помолодела", "Даже не поняла, что это вы". 38-летняя Анита Луценко отрастила волосы и показала, как теперь выглядит. Фото до и после
"Помолодела", "Даже не поняла, что это вы". 38-летняя Анита Луценко отрастила волосы и показала, как теперь выглядит. Фото до и после
"Так похожи, как под копирку". 38-летняя Зиневич показала на одном фото всех своих детей от 62-летнего Тигипко
"Так похожи, как под копирку". 38-летняя Зиневич показала на одном фото всех своих детей от 62-летнего Тигипко
Жена Арестовича рассказала, до каких пор намерена оставаться в Киеве и за что ее хвалит муж
Жена Арестовича рассказала, до каких пор намерена оставаться в Киеве и за что ее хвалит муж
  Как приготовить хрустящее печенье с шоколадной начинкой. Бюджетный рецепт без сливочного масла от украинского кулинарного блогера
  Как приготовить хрустящее печенье с шоколадной начинкой. Бюджетный рецепт без сливочного масла от украинского кулинарного блогера
Дорофеева в ультрамини наклонилась перед камерой
Дорофеева в ультрамини наклонилась перед камерой
"Спокойно взлетел на небеса, без боли". Энистон сообщила о смерти 89-летнего отца
"Спокойно взлетел на небеса, без боли". Энистон сообщила о смерти 89-летнего отца
"Он в Берлине. Внешне понятно, что человек болеет". Близкий друг 49-летнего Винника рассказал о его состоянии
"Он в Берлине. Внешне понятно, что человек болеет". Близкий друг 49-летнего Винника рассказал о его состоянии
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Еще никогда президент не был в таком опасном положении". В сети обсуждают реакцию жены Зеленского на заявление, что ему никто не готовит завтраки (568706)
2
Дочь Трампа вышла замуж. Фото. Видео (36051)
3
"Ему 85, и он хорошо меня содержит". Бывшая жена Остапчука рассказала, откуда берет деньги (27023)
4
"Непокоренный и стойкий". Слава Каминская обратилась к разрушенному Харькову (22297)
5
32-летняя Дорофеева показала живот (20117)
6
"Я уже была отскребанной". Зиневич показала, как выглядела до знакомства с Тигипко (13283)
7
Комаров попал под обстрел в Херсоне через два часа после отъезда Зеленского (11433)
8
"В сине-желтой футболке с трезубцем. Конь хочет сдаться?" В сети высмеяли Лаврова, который засветился на Бали с американскими гаджетами (11024)
 
 
 
 