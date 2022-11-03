Расходы на войну в Украине и санкции разрушают российскую экономику, последствия будут сказываться десятилетиями – ISW

В сообщении указывается, что Кремль, очевидно, столкнется с дефицитом бюджета, который "истощит резервы Москвы до самого низкого уровня за последние годы" из-за прогнозируемого сокращения доходов от энергоресурсов, санкций и затрат на мобилизацию в России.

ISW цитирует прогнозы экспертов, согласно которым выплаты мобилизованным мужчинам, включая социальные пособия, могут обойтись Кремлю в сумму от 900 млрд до 3 трлн руб. (около $14,6–32,4 млрд) в следующие шесть месяцев.

В этой сумме, подчеркивают аналитики, не учтены выплаты другим категориям военнослужащих в составе ВС РФ, таким как БАРС (боевой армейский резерв), добровольческие батальоны, а также долгосрочные обязательства по ветеранским выплатам военнослужащим-контрактникам, добровольцам, невоенным специалистам, переехавшим на оккупированные территории, и боевикам-марионеткам.

Отмечается, что российские официальные лица обещают добровольцам и мобилизованным зарплату, которая более чем в два раза превышает среднюю заработную плату российского гражданского лица до и во время полномасштабного вторжения России в Украину.

При этом Кремль пока что пытается переложить часть расходов на формирование оккупационной армии на субъекты Российской Федерации, но, вероятно, вскоре ему придется более активно использовать федеральный бюджет, подчеркивают эксперты.

В Институте исследования войны отмечают, что Кремль уже сталкивается с проблемами при выплате обещанной компенсации, что усиливает социальную напряженность из-за войны в российском обществе.

В ISW резюмируют, что усилия России по формированию вооруженных сил в сочетании с западными санкциями оказывают долгосрочное разрушительное воздействие на российскую экономику.