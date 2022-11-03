Расходы на войну в Украине и санкции разрушают российскую экономику, последствия будут сказываться десятилетиями – ISW

В сообщении указывается, что Кремль, очевидно, столкнется с дефицитом бюджета, который "истощит резервы Москвы до самого низкого уровня за последние годы" из-за прогнозируемого сокращения доходов от энергоресурсов, санкций и затрат на мобилизацию в России.
ISW цитирует прогнозы экспертов, согласно которым выплаты мобилизованным мужчинам, включая социальные пособия, могут обойтись Кремлю в сумму от 900 млрд до 3 трлн руб. (около $14,6–32,4 млрд) в следующие шесть месяцев.
В этой сумме, подчеркивают аналитики, не учтены выплаты другим категориям военнослужащих в составе ВС РФ, таким как БАРС (боевой армейский резерв), добровольческие батальоны, а также долгосрочные обязательства по ветеранским выплатам военнослужащим-контрактникам, добровольцам, невоенным специалистам, переехавшим на оккупированные территории, и боевикам-марионеткам.
Отмечается, что российские официальные лица обещают добровольцам и мобилизованным зарплату, которая более чем в два раза превышает среднюю заработную плату российского гражданского лица до и во время полномасштабного вторжения России в Украину.
При этом Кремль пока что пытается переложить часть расходов на формирование оккупационной армии на субъекты Российской Федерации, но, вероятно, вскоре ему придется более активно использовать федеральный бюджет, подчеркивают эксперты.
В Институте исследования войны отмечают, что Кремль уже сталкивается с проблемами при выплате обещанной компенсации, что усиливает социальную напряженность из-за войны в российском обществе.
В ISW резюмируют, что усилия России по формированию вооруженных сил в сочетании с западными санкциями оказывают долгосрочное разрушительное воздействие на российскую экономику.
В ответ на полномасштабное нападение России на Украину США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Япония ввели против РФ несколько пакетов санкций. В частности, США и ЕС наложили санкции на Центробанк России, заморозив его зарубежные активы.
По информации министра финансов РФ Антона Силуанова, Россия "не может использовать" $300 млрд своих резервов. Советник президента Украины Олег Устенко 15 марта сообщил, что "эти средства уже зарезервированы для нас, плюс туда будут поступать деньги от продажи арестованного имущества российской так называемой элиты".
В сентябре министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что страны Запада дали предварительное устное согласие на передачу Украине российских золотовалютных резервов, замороженных за границей, осталось закончить разработку юридического механизма для этого.