"Ради чего тогда идти воевать?" Мобилизованные в армию РФ устроили акцию протеста из-за отсутствия обещанных выплат

"Я из Москвы приехал в свой родной город, чтобы уйти со своими ребятами... Я пришел в военкомат, мне объяснил военный комиссар: "Вы только туда как приедете, в течении двух-трех дней будет единоразовая выплата в размере 300 тыс., а дальше уже будете воевать", – выступил во время митинга один из военных.
Представитель учебного центра ответила ему, что такой выплаты нет, потому что законопроект, который мог ее предусматривать, прошел только одно чтение в Государственной думе и был снят с рассмотрения.
"Ради чего тогда нам идти воевать за это государство, оставив свои семьи без поддержки? Мы отказываемся от участия в "специальной военной операции" и будет добиваться справедливости, пока нам не выплатят денежные средства, обещанные нашим правительством во главе с президентом РФ", – цитирует военных издание.
Военные завершили акцию со словами, что ничего им не дадут.
21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении "частичной" мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Глава минобороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.
28 октября Шойгу доложил Путину о завершении "частичной" мобилизации.
1 ноября он заявил, что Россия отправила на войну в Украину 87 тыс. мобилизованных.