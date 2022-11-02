"Ради чего тогда идти воевать?" Мобилизованные в армию РФ устроили акцию протеста из-за отсутствия обещанных выплат

"Я из Москвы приехал в свой родной город, чтобы уйти со своими ребятами... Я пришел в военкомат, мне объяснил военный комиссар: "Вы только туда как приедете, в течении двух-трех дней будет единоразовая выплата в размере 300 тыс., а дальше уже будете воевать", – выступил во время митинга один из военных.

Представитель учебного центра ответила ему, что такой выплаты нет, потому что законопроект, который мог ее предусматривать, прошел только одно чтение в Государственной думе и был снят с рассмотрения.

"Ради чего тогда нам идти воевать за это государство, оставив свои семьи без поддержки? Мы отказываемся от участия в "специальной военной операции" и будет добиваться справедливости, пока нам не выплатят денежные средства, обещанные нашим правительством во главе с президентом РФ", – цитирует военных издание.

Военные завершили акцию со словами, что ничего им не дадут.

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