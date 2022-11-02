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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Ради чего тогда идти воевать?" Мобилизованные в армию РФ устроили акцию протеста из-за отсутствия обещанных выплат

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Россия отправила на войну в Украину 87 тыс. мобилизованных
Россия отправила на войну в Украину 87 тыс. мобилизованных
Фото: EPA

В России в Ульяновской области более 100 мобилизованных из Чувашии провели акцию протеста из-за того, что они так и не получили обещанных им выплат. Видео митинга 1 ноября опубликовал в YouTube ресурс Gulagu.net.

"Я из Москвы приехал в свой родной город, чтобы уйти со своими ребятами... Я пришел в военкомат, мне объяснил военный комиссар: "Вы только туда как приедете, в течении двух-трех дней будет единоразовая выплата в размере 300 тыс., а дальше уже будете воевать", – выступил во время митинга один из военных.

Представитель учебного центра ответила ему, что такой выплаты нет, потому что законопроект, который мог ее предусматривать, прошел только одно чтение в Государственной думе и был снят с рассмотрения.

"Ради чего тогда нам идти воевать за это государство, оставив свои семьи без поддержки? Мы отказываемся от участия в "специальной военной операции" и будет добиваться справедливости, пока нам не выплатят денежные средства, обещанные нашим правительством во главе с президентом РФ", – цитирует военных издание.

Военные завершили акцию со словами, что ничего им не дадут.

ВИДЕО
Видео: Гулагу-нет Официальный канал / YouTube
Контекст:

21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении "частичной" мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Глава минобороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.

28 октября Шойгу доложил Путину о завершении "частичной" мобилизации.

1 ноября он заявил, что Россия отправила на войну в Украину 87 тыс. мобилизованных.

Теги: военные, мобилизация, военкомат, российская агрессия, война России против Украины, минобороны РФ, выплаты
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