Великобритания ввела санкции против четырех российских олигархов. В их числе – партнеры Абрамовича, крупные акционеры компании Evraz

Четырем российским олигархам запретили въезжать в Великобританию или находиться на ее территории. На их самолеты и лодки наложены ограничения на посадку в Британии или швартовку в британских портах, а их активы заморожены.

В частности, санкции введены в отношении Александра Абрамова и Александра Фролова. Они, отмечается в заявлении, владеют крупными пакетами акций российского производителя стали Evraz, тесно связаны с бывшим акционером Evraz Романом Абрамовичем, "позволили [президенту РФ Владимиру] Путину мобилизовать российскую промышленность для поддержки войны".

Состояние Абрамова оценивается в £4,1 млрд, а Фролова – £1,7 млрд. Также их инвестиции в недвижимость в Великобритании составляют около £100 млн.

Кроме того, в санкционный список внесли бизнесменов Айрата Шаймиева (сына первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева) и Альберта Шигабутдинова. Их капитал оценивают в £902 млн и £977 млн соответственно.

"Сегодняшние санкции расширяют санкции Великобритании против олигархов и нацелены на тех, кто действует в стратегически важных областях, поддерживающих промышленную военную машину Путина", – резюмировали в британском правительстве.

Отмечается, что Великобритания ввела санкции в отношении более 1200 физических и 120 организаций, в том числе более 120 олигархов с состоянием более £140 млрд.