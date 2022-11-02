Великобритания ввела санкции против четырех российских олигархов. В их числе – партнеры Абрамовича, крупные акционеры компании Evraz

Четырем российским олигархам запретили въезжать в Великобританию или находиться на ее территории. На их самолеты и лодки наложены ограничения на посадку в Британии или швартовку в британских портах, а их активы заморожены.
В частности, санкции введены в отношении Александра Абрамова и Александра Фролова. Они, отмечается в заявлении, владеют крупными пакетами акций российского производителя стали Evraz, тесно связаны с бывшим акционером Evraz Романом Абрамовичем, "позволили [президенту РФ Владимиру] Путину мобилизовать российскую промышленность для поддержки войны".
Состояние Абрамова оценивается в £4,1 млрд, а Фролова – £1,7 млрд. Также их инвестиции в недвижимость в Великобритании составляют около £100 млн.
Кроме того, в санкционный список внесли бизнесменов Айрата Шаймиева (сына первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева) и Альберта Шигабутдинова. Их капитал оценивают в £902 млн и £977 млн соответственно.
"Сегодняшние санкции расширяют санкции Великобритании против олигархов и нацелены на тех, кто действует в стратегически важных областях, поддерживающих промышленную военную машину Путина", – резюмировали в британском правительстве.
Отмечается, что Великобритания ввела санкции в отношении более 1200 физических и 120 организаций, в том числе более 120 олигархов с состоянием более £140 млрд.
После аннексии Крыма и агрессии на Донбассе в 2014 году ряд стран, в том числе Великобритания, ввели против РФ несколько пакетов санкций. После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году санкции расширили, после незаконной аннексии Россией оккупированных территорий Украины санкции расширили снова.
В частности, в феврале они ввели санкции против президента РФ Владимира Путина, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу, начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова и ряда российских бизнесменов, близких к Кремлю.
По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено почти 10 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 12,6 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.