Минфин Великобритании разрешил частично разморозить счета подсанкционного Авена. Он сможет снимать £60 тыс. в месяц – СМИ

По информации СМИ, арест сняли с £1 млн, но средства Авен сможет получить не сразу.

Ему разрешили снимать £60 тыс. в месяц для оплаты повседневных расходов и один раз получить 388 тыс. для погашения "неотложных долгов". В сумму долгов входит, в частности, оплата за обучение одного из детей в британской частной школе.

Авен находится под следствием Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании, его подозревают в использовании счетов для обхода санкций, подчеркивает СМИ.

В августе суд в Лондоне отказывал Авену в отмене постановления о замораживании двух счетов на сумму около £1,5 млрд.