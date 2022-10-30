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Минфин Великобритании разрешил частично разморозить счета подсанкционного Авена. Он сможет снимать £60 тыс. в месяц – СМИ

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Авену разрешили получить &pound;1 млн из замороженных средств
Авену разрешили получить £1 млн из замороженных средств
Фото: ЕРА

Министерство финансов Великобритании разрешило частично разморозить счета российского миллиардера Петра Авена, который находится под санкциями. Об этом сообщило издание The Telegraph 29 октября.

По информации СМИ, арест сняли с £1 млн, но средства Авен сможет получить не сразу.

Ему разрешили снимать £60 тыс. в месяц для оплаты повседневных расходов и один раз получить 388 тыс. для погашения "неотложных долгов". В сумму долгов входит, в частности, оплата за обучение одного из детей в британской частной школе.

Авен находится под следствием Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании, его подозревают в использовании счетов для обхода санкций, подчеркивает СМИ.

В августе суд в Лондоне отказывал Авену в отмене постановления о замораживании двух счетов на сумму около £1,5 млрд.

Контекст:

Авен – бывший министр внешних экономических связей России в правительстве Бориса Ельцина (1992 год), бывший член совета директоров "Альфа-Банка". Российский Forbes оценивает его состояние в $4,3 млрд.

28 февраля Евросоюз ввел санкции из-за вторжения России в Украину против ряда российских бизнесменов, в том числе против Авена, из-за тесных связей с российскими властями. Бизнесмен также находится под персональными санкциями Великобритании и Канады.

Авен в конце мая оспорил европейские санкции в Общем суде ЕС.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Великобритания, санкции, Альфа-Банк, миллиардер, Петр Авен, расходы
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