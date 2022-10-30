Украина предложила иностранным правительствам ввести санкции против членов "Единой России", российских пропагандистов и звезд шоу-бизнеса – Ермак

В самом свежем документе, который предложила группа Ермака – Макфола, содержатся рекомендации правительствам ввести санкции также против российских пропагандистов, лидеров мнений и звезд шоу-бизнеса, распространяющих кремлевскую пропаганду.
"Это очень мощный аргумент, и мы ожидаем, что эти санкции будут применены как можно быстрее. Потому что эта война преступная и российские граждане должны почувствовать ответственность за нее и прекратить поддерживать политику Кремля", – заявил Ермак.
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля ряд стран ввели против РФ несколько пакетов санкций. Последний на данный момент восьмой пакет санкций против РФ Евросоюз утвердил 6 октября. В него вошли ограничения против лиц, причастных к организации и проведению "референдумов" на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей.
По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено почти 10 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 12,6 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.