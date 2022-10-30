ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина предложила иностранным правительствам ввести санкции против членов "Единой России", российских пропагандистов и звезд шоу-бизнеса – Ермак

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ермак: Ожидаем, что предложенные санкции будут введены как можно быстрее
Ермак: Ожидаем, что предложенные санкции будут введены как можно быстрее
Фото: president.gov.ua

Группа под руководством бывшего посла США в России Майкла Макфола и главы Офиса президента Украины Андрея Ермака предлагает иностранным государствам ввести санкции против членов партии "Единая Россия". Об этом Ермак рассказал 29 октября во время участия в формате онлайн в круглом столе, организованном американским Институтом Брукингса, сообщила пресс-служба Офиса президента.

В самом свежем документе, который предложила группа Ермака – Макфола, содержатся рекомендации правительствам ввести санкции также против российских пропагандистов, лидеров мнений и звезд шоу-бизнеса, распространяющих кремлевскую пропаганду.

"Это очень мощный аргумент, и мы ожидаем, что эти санкции будут применены как можно быстрее. Потому что эта война преступная и российские граждане должны почувствовать ответственность за нее и прекратить поддерживать политику Кремля", – заявил Ермак.

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля ряд стран ввели против РФ несколько пакетов санкций. Последний на данный момент восьмой пакет санкций против РФ Евросоюз утвердил 6 октября. В него вошли ограничения против лиц, причастных к организации и проведению "референдумов" на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено почти 10 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 12,6 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Теги: Россия, санкции, пропаганда, Единая Россия, война России против Украины, Майкл Макфол, Андрей Ермак
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Как 53? Скорее 23", "Лучше оставить для мужа". Лопес снялась в прозрачном кружевном белье
"Как 53? Скорее 23", "Лучше оставить для мужа". Лопес снялась в прозрачном кружевном белье
Актер Иваница: После Нового года знакомый говорит: "Какие планы на войну?" И я ответил, что пойду воевать. Как задумал – так и поступил
Актер Иваница: После Нового года знакомый говорит: "Какие планы на войну?" И я ответил, что пойду воевать. Как задумал – так и поступил G
Елена ПОСКАННАЯ
Украинская поэтесса похвасталась лайком в виде сердца под своим постом от Залужного. Он снова отреагировал
Украинская поэтесса похвасталась лайком в виде сердца под своим постом от Залужного. Он снова отреагировал
"Слишком красивая". 74-летняя Мэй Маск показала, как выглядела в 20 лет в купальнике
"Слишком красивая". 74-летняя Мэй Маск показала, как выглядела в 20 лет в купальнике
"Травма для каждого", "Еще дом не достроили, а уже все". Остапчук после новости о разводе со второй женой обратился к подписчикам
"Травма для каждого", "Еще дом не достроили, а уже все". Остапчук после новости о разводе со второй женой обратился к подписчикам
"У нас с детства учат основам ПВО". Ким показал младшего сына
"У нас с детства учат основам ПВО". Ким показал младшего сына
  "Ты пес цепной безумного царя". Звезда сериала "Кухня" резко ответил Охлобыстину и его призыву "Гойда"
  "Ты пес цепной безумного царя". Звезда сериала "Кухня" резко ответил Охлобыстину и его призыву "Гойда"
Тина Кароль публично отказалась от своих песен на русском языке
Тина Кароль публично отказалась от своих песен на русском языке
Бундхен подала на развод после 13 лет семейной жизни
Бундхен подала на развод после 13 лет семейной жизни
"Удивительно, на что они способны, когда действительно мотивированы". Беременная жена Цукерберга рассказала, как ее донимают дочери
"Удивительно, на что они способны, когда действительно мотивированы". Беременная жена Цукерберга рассказала, как ее донимают дочери
Джамала призналась мужу в любви
Джамала призналась мужу в любви
60-летний Кондратюк рассказал, чем сейчас занимаются и где живут его взрослые сыновья и дочь
60-летний Кондратюк рассказал, чем сейчас занимаются и где живут его взрослые сыновья и дочь
Мадонна к Хэллоуину обнажила грудь
Мадонна к Хэллоуину обнажила грудь
"Наконец-то нормальное объяснение, а не что-то на аграрном", "Очень точно". Украинский певец назвал причину подорожания яиц в Украине
"Наконец-то нормальное объяснение, а не что-то на аграрном", "Очень точно". Украинский певец назвал причину подорожания яиц в Украине
В сети завирусился шуточный пост о сходстве Вин Дизеля с изображением "Адама – первого человека, созданного Богом"
В сети завирусился шуточный пост о сходстве Вин Дизеля с изображением "Адама – первого человека, созданного Богом"
На странице Maruv появился первый после длительного молчания пост. Стало известно, где и с кем находится замалчивающая войну артистка
На странице Maruv появился первый после длительного молчания пост. Стало известно, где и с кем находится замалчивающая войну артистка
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Получилось обосраться", "Можете больше не гадать насчет болезни плешивого". В сети высмеяли Путина после слов об отношениях РФ с Западом (847507)
2
"Давай, лентяй. Если не придешь, потащим". Жена командира полка "Азов" Прокопенко обратилась к подписчикам накануне благотворительного забега (295904)
3
Разработчики заявили, что из-за голоса Арестовича пользователи начали удалять приложение "Воздушная тревога" (241909)
4
У Каменских перед камерой спала с плеча рубашка. Певица засветила бюст. Видео (208325)
5
Жена Тигипко, мать троих детей, снялась в корсете, имитирующем тело без одежды (122162)
6
Яковина о побеге Собчак: Эта история гораздо проще. Спектакль устроили по ее просьбе, чтобы выглядело так, будто за ней охотится лично Путин (114980)
7
На странице Maruv появился первый после длительного молчания пост. Стало известно, где и с кем находится замалчивающая войну артистка (88879)
8
"Ани Лорак упустила свое счастье". Налчаджиоглу перед камерой потрогал бюст своей новой избранницы (56235)
 
 
 
 