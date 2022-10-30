Украина предложила иностранным правительствам ввести санкции против членов "Единой России", российских пропагандистов и звезд шоу-бизнеса – Ермак

Ермак: Ожидаем, что предложенные санкции будут введены как можно быстрее Фото: president.gov.ua

В самом свежем документе, который предложила группа Ермака – Макфола, содержатся рекомендации правительствам ввести санкции также против российских пропагандистов, лидеров мнений и звезд шоу-бизнеса, распространяющих кремлевскую пропаганду.

"Это очень мощный аргумент, и мы ожидаем, что эти санкции будут применены как можно быстрее. Потому что эта война преступная и российские граждане должны почувствовать ответственность за нее и прекратить поддерживать политику Кремля", – заявил Ермак.