Канада предоставит Украине почти $400 млн и ввела новые санкции против россиян

В офисе отметили, что сумма, которую направят Украине, является дополнением к 500 млн канадских долларов военной помощи, объявленной в бюджете Канады на 2022 год.
Деньги будут использованы на военное оборудование, оборудование для наблюдения и связи, топливо и медицинские материалы.
Также Канада вводит санкции против 23 сотрудников российского сектора юстиции и безопасности, включая полицию и следователей, прокуроров, судей и работников пенитенциарных учреждений, которые причастны, отметили в офисе Трюдо, "к грубым и систематическим нарушениям прав человека на дому в отношении лидеров российской оппозиции".
По словам Трюдо, Канада вместе с партнерами будет продолжать использовать все инструменты, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее жестокие действия против Украины.
Канада поддерживала Украину как до полномасштабного вторжения России, так и после. Правительство страны еще 23 февраля ввело санкции против РФ из-за признания так называемых "ЛНР" и "ДНР", а 25-го – уже за полномасштабное вторжение. С тех пор Канада регулярно отправляет в Украину вооружение и вводит новые санкции против РФ и Беларуси.
Проект бюджета Канады на 2022 год предусматривает выделение Украине 500 млн канадских долларов ($400 млн) военной помощи и 1 млрд канадских долларов кредитов. Канал CBC отметил, что Канада практически исчерпала этот пакет военной помощи, в основном из-за покупки 39 современных бронетранспортеров.
Пресс-служба канадского премьера 28 октября уточнила, что в этом году Канада выделила Украине финансовую помощь в размере 2 млрд канадских долларов и вся эта сумма уже выплачена. "Это в дополнение к выделенной помощи почти на 1,5 млрд канадских долларов, включающую военную помощь, 320 млн канадских долларов на усилия по гуманитарному реагированию и иммиграционные меры", – говорится в сообщении.