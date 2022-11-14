Канада предоставит Украине почти $400 млн и ввела новые санкции против россиян

В офисе отметили, что сумма, которую направят Украине, является дополнением к 500 млн канадских долларов военной помощи, объявленной в бюджете Канады на 2022 год.

Деньги будут использованы на военное оборудование, оборудование для наблюдения и связи, топливо и медицинские материалы.

Также Канада вводит санкции против 23 сотрудников российского сектора юстиции и безопасности, включая полицию и следователей, прокуроров, судей и работников пенитенциарных учреждений, которые причастны, отметили в офисе Трюдо, "к грубым и систематическим нарушениям прав человека на дому в отношении лидеров российской оппозиции".

По словам Трюдо, Канада вместе с партнерами будет продолжать использовать все инструменты, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее жестокие действия против Украины.