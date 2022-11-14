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Дипломаты G20 согласовали текст совместного заявления – Bloomberg

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Саммит G20 состоится 15 16 ноября на Бали (Индонезия)
Саммит G20 состоится 15–16 ноября на Бали (Индонезия)
Фото: EPA

Группа из 20 дипломатов, представляющих страны "Большой двадцатки", согласовали текст соглашения, которое может стать общим коммюнике после саммита G20. Об этом 14 ноября сообщил Bloomberg, со ссылкой на свои источники.

У организаторов саммита есть опасение, что встреча, которая состоится на Бали (Индонезия) 15–16 ноября, может впервые завершиться без совместного заявления, отметил телеканал. Но дипломаты смогли найти решение по дискуссионным вопросам, сообщил Bloomberg, в частности по поводу того, как описывать войну России против Украины.

По информации СМИ, один из вариантов – назвать агрессию РФ против Украины "войной в Украине", а не "российской войной в Украине". В то же время в общем заявлении страны планируют выразить сожаление по поводу "агрессии против Украины" и потребовать от России покинуть украинские территории. По словам двух дипломатов, также было достигнуто соглашение о формулировках, осуждающих любые угрозы применения ядерного оружия.

В то же время некоторые государства-члены считают утвержденные формулировки "слишком агрессивными в отношении России", отметил Bloomberg. Он добавил, что проект еще должен быть одобрен лидерами стран "Большой двадцатки", когда они встретятся на Бали.

The Guardian сообщила 11 ноября, что мировые лидеры на G20 откажутся от совместного фото из-за участия РФ. Как пишет СМИ, британские чиновники считают, что членство России в G20 означает: на саммите в Индонезии не смогут согласовать итоговое коммюнике.

В ходе встречи главы МИД стран G20 летом традиционное групповое фото тоже не делали, Лавров тогда покинул саммит досрочно.

Контекст:

Саммит G20 состоится 15–16 ноября на Бали (Индонезия). Президент Украины Владимир Зеленский примет в нем участие, но, скорее всего, в онлайн-формате, говорил его пресс-секретарь Сергей Никифоров.

Теги: Россия, Украина, Индонезия, G20, российская агрессия, война России против Украины, Бали, саммит G20
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