Дипломаты G20 согласовали текст совместного заявления – Bloomberg

У организаторов саммита есть опасение, что встреча, которая состоится на Бали (Индонезия) 15–16 ноября, может впервые завершиться без совместного заявления, отметил телеканал. Но дипломаты смогли найти решение по дискуссионным вопросам, сообщил Bloomberg, в частности по поводу того, как описывать войну России против Украины.

По информации СМИ, один из вариантов – назвать агрессию РФ против Украины "войной в Украине", а не "российской войной в Украине". В то же время в общем заявлении страны планируют выразить сожаление по поводу "агрессии против Украины" и потребовать от России покинуть украинские территории. По словам двух дипломатов, также было достигнуто соглашение о формулировках, осуждающих любые угрозы применения ядерного оружия.

В то же время некоторые государства-члены считают утвержденные формулировки "слишком агрессивными в отношении России", отметил Bloomberg. Он добавил, что проект еще должен быть одобрен лидерами стран "Большой двадцатки", когда они встретятся на Бали.

The Guardian сообщила 11 ноября, что мировые лидеры на G20 откажутся от совместного фото из-за участия РФ. Как пишет СМИ, британские чиновники считают, что членство России в G20 означает: на саммите в Индонезии не смогут согласовать итоговое коммюнике.

В ходе встречи главы МИД стран G20 летом традиционное групповое фото тоже не делали, Лавров тогда покинул саммит досрочно.