Макрон позвонит Путину после встречи G20 – СМИ

Как объяснил изданию источник, вопрос санкций против РФ "остается деликатным", а Россия является членом G20, а это "прежде всего клуб экономического сотрудничества".

Во время саммита президент Франции будет настаивать на том, что нужно "оказать давление на Россию, чтобы она вернулась за стол переговоров и уважала международное право". В частности, он хочет сказать это лидеру КНР Си Цзиньпину, пишет СМИ. Макрон подчеркнет, что в этом есть "прямой интерес" Китая.