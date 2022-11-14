Макрон позвонит Путину после встречи G20 – СМИ

Как объяснил изданию источник, вопрос санкций против РФ "остается деликатным", а Россия является членом G20, а это "прежде всего клуб экономического сотрудничества".
Во время саммита президент Франции будет настаивать на том, что нужно "оказать давление на Россию, чтобы она вернулась за стол переговоров и уважала международное право". В частности, он хочет сказать это лидеру КНР Си Цзиньпину, пишет СМИ. Макрон подчеркнет, что в этом есть "прямой интерес" Китая.
Саммит G20 состоится 15–16 ноября. Президент Украины Владимир Зеленский примет в нем участие, но, скорее всего, в онлайн-формате.
10 ноября пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков объявил, что российскую делегацию возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров, а на следующий день он сказал, что Путин не намерен участвовать во встрече G20 ни виртуально, ни очно.
Великобритания и Европейский союз договорились бойкотировать Россию на саммите G20, сообщал The Telegraph 11 ноября. По информации СМИ, представители ЕС призывают членов делегаций из других стран не проводить встречи с Лавровым и с кем-либо, кто возглавляет российскую делегацию, а также уходить во время выступления российской стороны.