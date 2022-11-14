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Премьер Великобритании на G20: Каждая семья на планете ощущает влияние путинской войны

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G20 должен бросить вызов Путину, считает Сунак
G20 должен бросить вызов Путину, считает Сунак
Фото: ЕРА

Саммит лидеров стран G20 в Индонезии должен привести к скоординированным действиям по решению экономических проблем, вызванных вторжением России в Украину. Об этом накануне встречи "Большой двадцатки" заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак, сообщает Reuters.

По его словам, агрессия, инициированная президентом России Владимиром Путиным, привела к экономической нестабильности и росту стоимости жизни во всех странах мира и "каждая семья на планете ощущает влияние путинской войны".

Сунак подчеркнул, что мир снова рассчитывает на G20, чтобы "обеспечить стабильность международных рынков и облегчить участь самых бедных людей в мире", пишет агентство.

Reuters отмечает, что напряженность между Западом и Россией в этом году "затмила" повестку G20, хотя изначально саммит организовывался для обсуждения глобальных экономических вопросов. Это мешает министрам стран-участниц принимать важные совместные решения, говорится в сообщении.

Саммит G20 состоится 15–16 ноября на Бали. Накануне Сунак пообещал, что на встрече будет "брошен вызов" режиму Путина.

"Этот саммит G20 не будет таким, как обычно. Мы бросим вызов путинскому режиму и разоблачим его крайнее презрение к тому типу международного сотрудничества и уважения к суверенитету, который представляют форумы G20", – процитировало его ВВС 13 ноября.

The Telegraph 11 ноября сообщило, что Великобритания и Европейский союз договорились бойкотировать Россию на саммите G20.

Контекст:

Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков объявил, что российскую делегацию на G20 возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров, а Путин не намерен участвовать во встрече G20 ни виртуально, ни очно.

Президент Украины Владимир Зеленский примет в нем участие, но, скорее всего, в онлайн-формате, сообщил его пресс-секретарь Сергей Никифоров.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Великобритания, Индонезия, война России против Украины, саммит G20, Риши Сунак
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