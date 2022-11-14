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"Отключили электричество". Маск выступил на саммите G20 при свечах

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Маск выступил на B20 по видеосвязи при свечах
Маск выступил на B20 по видеосвязи при свечах
Фото: EPA

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск 14 ноября выступил на бизнес-панели саммита "Большой двадцатки" – B20, которая также проходит на Бали (Индонезия) накануне встречи G20.

Перед публикой он показался без электричества, при свечах. Видео выступления опубликовало в YouTube BeritaSatu.

Спич Маска начался с того, что он объяснил, что у них в офисе якобы произошло отключение электроэнергии, поэтому он сидит в "темноте".

Во время выступления Маск рассказал, что у него "слишком много дел" и он работает "с утра до ночи семь дней в неделю" после того, как приобрел Twitter.

"Я истязаю себя на следующем уровне", – заявил Маск.

Он рассказал, что видит будущую борьбу с пробками на дорогах строительством подземных туннелей. Также он считает, что необходимо продолжать развивать сферу электромобилей.

По мнению Маска, важно прилагать усилия и в исследовании космоса. Он считает, что человечество может найти "инопланетные цивилизации или открыть цивилизации, существовавшие миллионы лет назад".

Также он мечтает о "ракетном туризме" и хотел бы увидеть ракетные платформы по всему миру, которые позволят людям путешествовать "на другую сторону планеты" со скоростью, в 20 раз превышающей скорость звука.

Маск подчеркнул, что, несмотря на его "смелые мечты", продолжается энергетический кризис.

"Я просто смотрю это видео, и оно такое странное. Я сижу здесь в темноте, в окружении свечей", – сказал он.

Контекст:

Business 20 (B20) – официальный диалоговый форум G20 с мировым деловым сообществом, говорится на сайте саммита. В состав Международного совета по защите интересов B20 входят руководители глобальных компаний.

Теги: космос, Индонезия, бизнес, планета, саммит, Бали, Илон Маск, компании
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