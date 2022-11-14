"Отключили электричество". Маск выступил на саммите G20 при свечах

Маск выступил на B20 по видеосвязи при свечах Фото: EPA

Перед публикой он показался без электричества, при свечах. Видео выступления опубликовало в YouTube BeritaSatu.

Спич Маска начался с того, что он объяснил, что у них в офисе якобы произошло отключение электроэнергии, поэтому он сидит в "темноте".

Во время выступления Маск рассказал, что у него "слишком много дел" и он работает "с утра до ночи семь дней в неделю" после того, как приобрел Twitter.

"Я истязаю себя на следующем уровне", – заявил Маск.

Он рассказал, что видит будущую борьбу с пробками на дорогах строительством подземных туннелей. Также он считает, что необходимо продолжать развивать сферу электромобилей.

По мнению Маска, важно прилагать усилия и в исследовании космоса. Он считает, что человечество может найти "инопланетные цивилизации или открыть цивилизации, существовавшие миллионы лет назад".

Также он мечтает о "ракетном туризме" и хотел бы увидеть ракетные платформы по всему миру, которые позволят людям путешествовать "на другую сторону планеты" со скоростью, в 20 раз превышающей скорость звука.

Маск подчеркнул, что, несмотря на его "смелые мечты", продолжается энергетический кризис.

"Я просто смотрю это видео, и оно такое странное. Я сижу здесь в темноте, в окружении свечей", – сказал он.