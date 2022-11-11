Маск заявил о возможном банкротстве Twitter. Сотрудников компании он заставит работать 80 часов в неделю – Bloomberg

Банкротство компании, по словам Маска, возможно, если она не начнет генерировать больше денег. Кроме того, новый владелец, как сообщает агентство, выступил за более жесткие условия работы персонала, заявив об этом в обращении к сотрудникам Twitter.
В Bloomberg отмечают, что выступление Маска состоялось на фоне "бурного начала" его руководства компанией, в течение которого он уволил половину сотрудников Twitter и выгнал большинство топ-менеджеров.
Сообщается, что в обращении к сотрудникам новый владелец Twitter предупредил, что они должны подготовиться к 80-часовой рабочей неделе и сокращению офисных льгот, таких как бесплатная еда. Также он отменил разрешение сотрудникам работать из дома.
"Если вы не хотите приходить [в офис], отставка принята", – цитируют источники агентства слова Маска.
Когда его спросили о перспективе оттока кадров в свете новых условий работы, Маск ответил, что "мы все должны быть более жесткими".
Обсуждая финансы и будущее Twitter, миллиардер заявил, что компании необходимо срочно двигаться вперед, чтобы сделать востребованным свой продукт подписки Twitter Blue стоимостью $8, за который пользователи должны захотеть платить, учитывая отток рекламодателей.
По словам человека, знакомого со стилем управления предпринимателя, в прошлом Маск использовал угрозу финансового краха, пытаясь мотивировать работников своих компаний. По словам собеседника Bloomberg, бизнесмен пытается передать месседж о том, что если люди не будут усердно работать, Twitter окажется в очень трудном положении.
Кроме того, сообщает агентство, Маск нагрузил компанию почти $13 млрд долга, который сейчас находится в руках семи банков Уолл-стрит.
Доверие к Twitter, по информации Bloomberg, подорвано так быстро, что еще до комментариев Маска о банкротстве некоторые фонды предлагали купить кредиты всего за 60 центов за доллар – это цена, которая обычно назначается компаниям, находящимся в затруднительном финансовом положении.
Маск объявил о покупке социальной сети в апреле по цене $54,20 за акцию, то есть $43,4 млрд за всю компанию. По его мнению, компания нуждается в преобразовании. 26 апреля стороны окончательно согласовали условия и договорились, что Маск купит Twitter за $44 млрд.
Затем Маск начал обвинять соцсеть в распространенности ботов на платформе и требовать статистику о наличии фейковых аккаунтов. 13 мая Маск приостановил покупку Twitter, сославшись на разбирательство о количестве ботов в соцсети. 7 июня он опубликовал открытое письмо к Twitter с угрозой разорвать сделку, если не получит данные о ботах. Через месяц он сообщил, что компания так и не предоставила информацию о поддельных или спам-аккаунтах на платформе. Из-за этого он решил прекратить оформление сделки по покупке.
12 июля Twitter подала иск против Маска, а его поведение назвала "недобросовестным". В начале октября бизнесмен заявил, что завершит сделку, и потребовал приостановить против него судебное дело.
27 октября Маск завершил сделку по покупке Twitter за $44 млрд. В тот же день он уволил четырех топ-менеджеров Twitter, включая главного исполнительного директора, финансового и юридического директоров. Они могут получить около $100 млн компенсации.
4 ноября Маск объявил, что доходы Twitter "сильно упали". В целом бизнесмен собирался уволить 3700 сотрудников.