"Птица на свободе". Маск завершил покупку Twitter и уволил топ-менеджеров – СМИ

Маск заявил, что хочет сделать платформу соцсети "более свободным местом для всех типов комментариев". Также по информации The New York Times, он планирует отменить запрет на использования Twitter бывшему президенту США Дональду Трампу, назвав такое ограничение "морально неправильным".
В Twitter Маск написал: "Птица на свободе".
the bird is freed— Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2022
Как сообщает агентство Reuters, среди целей Маска также бороться со спам-ботами и сделать общедоступными алгоритмы, определяющие, как контент предоставляется пользователям.
В то же время он планирует сократить количество сотрудников. По данным Reuters, речь идет о 7,5 тыс. человек. По данным СМИ, вечером 27 октября Маск уже уволил четырех топ-менеджеров Twitter, включая главного исполнительного директора, финансового и юридического директоров. Он обвинил их в том, что "ввели его и инвесторов Twitter в заблуждение из-за количества фальшивых аккаунтов на платформе", отметило агентство. По его информации, топ-менеджеров "выпроводили" из офиса, как только сделка была завершена.
Вчера Маск опубликовал письмо, в котором заявил, что покупает соцсеть, "чтобы помочь человечеству", а не заработать денег.
Маск объявил о покупке социальной сети в апреле по цене $54,20 за акцию, то есть $43,4 млрд за всю компанию. По его мнению компания нуждается в преобразовании. 26 апреля стороны окончательно согласовали условия, и договорились, что Маск купит $Twitter за 44 млрд.
Затем Маск начал обвинять соцсеть в распространенности ботов на платформе и требовать статистику о наличии фейковых аккаунтов. 13 мая Маск приостановил покупку Twitter, сославшись на разбирательство о количестве ботов в соцсети. 7 июня он опубликовал открытое письмо к Twitter с угрозой разорвать сделку, если не получит данные о ботах. Через месяц он сообщил, что компания так и не предоставила информацию о поддельных или спам-аккаунтах на платформе. Из-за этого он решил прекратить оформление сделки по покупке.
12 июля Twitter подала иск против Маска, а его поведение назвала "недобросовестным". "Устроив публичное зрелище, чтобы ввести Twitter в игру, и предложив, а затем подписав выгодное для продавца соглашение о слиянии, Маск, по-видимому, считает, что он – в отличие от любой другой стороны, на которую распространяется договорное право штата Делавэр, – волен передумать, нарушить деятельность компании, уничтожить стоимость акций и уйти", – говорится в иске.
В начале октября бизнесмен заявил, что завершит сделку, и потребовал приостановить против него судебное дело.