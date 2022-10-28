"Птица на свободе". Маск завершил покупку Twitter и уволил топ-менеджеров – СМИ

Маск заявил, что хочет сделать платформу соцсети "более свободным местом для всех типов комментариев". Также по информации The New York Times, он планирует отменить запрет на использования Twitter бывшему президенту США Дональду Трампу, назвав такое ограничение "морально неправильным".

В Twitter Маск написал: "Птица на свободе".

the bird is freed — Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2022

Как сообщает агентство Reuters, среди целей Маска также бороться со спам-ботами и сделать общедоступными алгоритмы, определяющие, как контент предоставляется пользователям.

В то же время он планирует сократить количество сотрудников. По данным Reuters, речь идет о 7,5 тыс. человек. По данным СМИ, вечером 27 октября Маск уже уволил четырех топ-менеджеров Twitter, включая главного исполнительного директора, финансового и юридического директоров. Он обвинил их в том, что "ввели его и инвесторов Twitter в заблуждение из-за количества фальшивых аккаунтов на платформе", отметило агентство. По его информации, топ-менеджеров "выпроводили" из офиса, как только сделка была завершена.

Вчера Маск опубликовал письмо, в котором заявил, что покупает соцсеть, "чтобы помочь человечеству", а не заработать денег.