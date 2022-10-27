"Чтобы помочь человечеству". Маск написал, зачем ему Twitter

"Я не делаю это, потому что это легко. Я делаю это не для того, чтобы заработать больше денег. Я делаю это, чтобы попытаться помочь человечеству, которое я люблю. И я делаю это со смирением, осознавая, что неудача в достижении этой цели, несмотря на все наши усилия, вполне возможна", – написал Маск.
Маск сомневается, что платформа сможет стать местом, где можно будет говорить "все, что угодно, без последствий", но, по его мнению, она должна быть гостеприимной. Пользователь сможет формировать платформу, исходя из своих интересов, добавил Маск.
Также он заверил, что будет "правильный" подход к рекламе.
"Объявления с низкой релевантностью – это спам, но высокорелевантные объявления на самом деле являются контентом!" – считает Маск.
Он обратился к рекламодателям со словами: "Давайте построим что-то необычное вместе".
Dear Twitter Advertisers pic.twitter.com/GMwHmInPAS— Elon Musk (@elonmusk) October 27, 2022
Как пишет The Guardian, Маск сделал такое сообщение в ответ на опасение рекламодателей о будущем социальной сети.
26 октября Маск опубликовал пост, что он находится в штаб-квартире Twitter.
Маск объявил о покупке социальной сети в апреле по цене $54,20 за акцию, то есть $43,4 млрд за всю компанию. По его мнению компания нуждается в преобразовании. 26 апреля стороны окончательно согласовали условия, и договорились, что Маск купит $Twitter за 44 млрд.
Затем Маск начал обвинять соцсеть в распространенности ботов на платформе и требовать статистику о наличии фейковых аккаунтов. 13 мая Маск приостановил покупку Twitter, сославшись на разбирательство о количестве ботов в соцсети. 7 июня он опубликовал открытое письмо к Twitter с угрозой разорвать сделку, если не получит данные о ботах. Через месяц он сообщил, что компания так и не предоставила информацию о поддельных или спам-аккаунтах на платформе. Из-за этого он решил прекратить оформление сделки по покупке.
12 июля Twitter подала иск против Маска, а его поведение назвала "недобросовестным". "Устроив публичное зрелище, чтобы ввести Twitter в игру, и предложив, а затем подписав выгодное для продавца соглашение о слиянии, Маск, по-видимому, считает, что он – в отличие от любой другой стороны, на которую распространяется договорное право штата Делавэр, – волен передумать, нарушить деятельность компании, уничтожить стоимость акций и уйти", – говорится в иске.
В начале октября бизнесмен заявил, что завершит сделку, и потребовал приостановить против него судебное дело.
25 октября Маск заявил, что собирается закрыть сделку по приобретению Twitter к 28 октября.