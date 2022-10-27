"Чтобы помочь человечеству". Маск написал, зачем ему Twitter

"Я не делаю это, потому что это легко. Я делаю это не для того, чтобы заработать больше денег. Я делаю это, чтобы попытаться помочь человечеству, которое я люблю. И я делаю это со смирением, осознавая, что неудача в достижении этой цели, несмотря на все наши усилия, вполне возможна", – написал Маск.

Маск сомневается, что платформа сможет стать местом, где можно будет говорить "все, что угодно, без последствий", но, по его мнению, она должна быть гостеприимной. Пользователь сможет формировать платформу, исходя из своих интересов, добавил Маск.

Также он заверил, что будет "правильный" подход к рекламе.

"Объявления с низкой релевантностью – это спам, но высокорелевантные объявления на самом деле являются контентом!" – считает Маск.

Он обратился к рекламодателям со словами: "Давайте построим что-то необычное вместе".

Dear Twitter Advertisers pic.twitter.com/GMwHmInPAS — Elon Musk (@elonmusk) October 27, 2022

Как пишет The Guardian, Маск сделал такое сообщение в ответ на опасение рекламодателей о будущем социальной сети.

26 октября Маск опубликовал пост, что он находится в штаб-квартире Twitter.