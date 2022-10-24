Маск должен купить Twitter до пятницы, иначе будет суд

Если этого не произойдет, начнется судебное разбирательство по иску Twitter. Как заявляла судья Кэтлин Маккормик, если трансакция не будет закрыта в пятницу, стороны должны написать ей вечером этого дня, чтобы она назначила дату заседания, отметил CNN.
Как сообщил телеканал, эксперты рынка предполагают, что Маску придется продать дополнительные акции Tesla, чтобы профинансировать сделку.
В то же время Twitter обеспокоен будущим своих сотрудников, поскольку, по данным The Washington Post, Маск планирует избавиться почти от 75% работников компании. Как отметил CNN, Маск сам обсуждал резкое сокращение штата Twitter в личных текстовых сообщениях с друзьями о сделке, которые были раскрыты в судебных документах, и не упускал возможности увольнений в разговоре с сотрудниками Twitter в июне.
На телефонной конференции Tesla на прошлой неделе он заявил, что потенциал Twitter "на порядок" превышает его текущую стоимость, говорится в материале CNN. Телеканал добавил, что предприниматель хочет сделать Twitter частью "всеобъемлющего" приложения под названием X.
Маск объявил о покупке социальной сети в апреле по цене $54,20 за акцию, то есть за $43,4 млрд. По его мнению компания нуждается в преобразовании. 26 апреля стороны окончательно согласовали условия, и договорились, что Маск купит $Twitter за 44 млрд.
После Маск начал обвинять соцсеть в распространенности ботов на платформе, и требовал от них статистику о наличии фейковых аккаунтов. 13 мая Маск приостановил покупку Twitter, сославшись на разбирательство о количестве ботов в соцсети. 7 июня он опубликовал открытое письмо к Twitter с угрозой разорвать сделку, если не получит данные о ботах. Через месяц он сообщил, что компания так и не предоставила информацию о поддельных или спам-аккаунтах на платформе. Из-за этого он решил прекратить оформление сделки по покупке.
12 июля Twitter подала иск против Маска, а его поведение назвала "недобросовестным".
"Устроив публичное зрелище, чтобы ввести Twitter в игру, и предложив, а затем подписав выгодное для продавца соглашение о слиянии, Маск, по-видимому, считает, что он – в отличие от любой другой стороны, на которую распространяется договорное право штата Делавэр, – волен передумать, нарушить деятельность компании, уничтожить стоимость акций и уйти", – говорится в иске Twitter.
В начале октября основатель американских компаний Tesla и SpaceX заявил, что завершит сделку, и потребовал приостановить против него судебное дело.