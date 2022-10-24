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Маск должен купить Twitter до пятницы, иначе будет суд

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Сделка о покупке Twitter должна завершиться 28 октября
Сделка о покупке Twitter должна завершиться 28 октября
Фото: EPA

У американского предпринимателя, основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска есть время до 17.00 28 октября, чтобы завершить сделку о покупке социальной сети Twitter. Об этом 24 октября сообщил телеканал CNN.

Если этого не произойдет, начнется судебное разбирательство по иску Twitter. Как заявляла судья Кэтлин Маккормик, если трансакция не будет закрыта в пятницу, стороны должны написать ей вечером этого дня, чтобы она назначила дату заседания, отметил CNN

Как сообщил телеканал, эксперты рынка предполагают, что Маску придется продать дополнительные акции Tesla, чтобы профинансировать сделку. 

В то же время Twitter обеспокоен будущим своих сотрудников, поскольку, по данным The Washington Post, Маск планирует избавиться почти от 75% работников компании. Как отметил CNN, Маск сам обсуждал резкое сокращение штата Twitter в личных текстовых сообщениях с друзьями о сделке, которые были раскрыты в судебных документах, и не упускал возможности увольнений в разговоре с сотрудниками Twitter в июне.

На телефонной конференции Tesla на прошлой неделе он заявил, что потенциал Twitter "на порядок" превышает его текущую стоимость, говорится в материале CNN. Телеканал добавил, что предприниматель хочет сделать Twitter частью "всеобъемлющего" приложения под названием X.

Контекст:

Маск объявил о покупке  социальной сети в апреле по цене $54,20 за акцию, то есть за $43,4 млрд. По его мнению компания нуждается в преобразовании. 26 апреля стороны окончательно согласовали условия, и договорились, что Маск купит $Twitter за 44 млрд.

После Маск начал обвинять соцсеть в распространенности ботов на платформе, и требовал от них статистику о наличии фейковых аккаунтов. 13 мая Маск приостановил покупку Twitter, сославшись на разбирательство о количестве ботов в соцсети. 7 июня он опубликовал открытое письмо к Twitter с угрозой разорвать сделку, если не получит данные о ботах. Через месяц он сообщил, что компания так и не предоставила информацию о поддельных или спам-аккаунтах на платформе. Из-за этого он решил прекратить оформление сделки по покупке.

12 июля Twitter подала иск против Маска, а его поведение назвала "недобросовестным".

"Устроив публичное зрелище, чтобы ввести Twitter в игру, и предложив, а затем подписав выгодное для продавца соглашение о слиянии, Маск, по-видимому, считает, что он – в отличие от любой другой стороны, на которую распространяется договорное право штата Делавэр, – волен передумать, нарушить деятельность компании, уничтожить стоимость акций и уйти", – говорится в иске Twitter.

В начале октября основатель американских компаний Tesla и SpaceX заявил, что завершит сделку, и потребовал приостановить против него судебное дело.

Теги: Twitter, акции, Илон Маск, иск, соцсеть, компании
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