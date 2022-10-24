Маск должен купить Twitter до пятницы, иначе будет суд

Если этого не произойдет, начнется судебное разбирательство по иску Twitter. Как заявляла судья Кэтлин Маккормик, если трансакция не будет закрыта в пятницу, стороны должны написать ей вечером этого дня, чтобы она назначила дату заседания, отметил CNN.

Как сообщил телеканал, эксперты рынка предполагают, что Маску придется продать дополнительные акции Tesla, чтобы профинансировать сделку.

В то же время Twitter обеспокоен будущим своих сотрудников, поскольку, по данным The Washington Post, Маск планирует избавиться почти от 75% работников компании. Как отметил CNN, Маск сам обсуждал резкое сокращение штата Twitter в личных текстовых сообщениях с друзьями о сделке, которые были раскрыты в судебных документах, и не упускал возможности увольнений в разговоре с сотрудниками Twitter в июне.

На телефонной конференции Tesla на прошлой неделе он заявил, что потенциал Twitter "на порядок" превышает его текущую стоимость, говорится в материале CNN. Телеканал добавил, что предприниматель хочет сделать Twitter частью "всеобъемлющего" приложения под названием X.