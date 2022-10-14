"Эта игра "спрячь мяч" должна закончиться". В Twitter заявили, что в отношении Маска ведется федеральное расследование

В документе говорится, что 6 октября Twitter потребовал, чтобы команда Маска передала всю переписку с федеральными властями. Но в заявлении не указано, на что направлены расследования и какие федеральные органы его проводят. Как отметили в Twitter, им нужны документы, потому что они касаются "ключевых вопросов в судебном процессе".
"Эта игра "спрячь мяч" должна закончиться", – говорится в письме компании.
Иск, в котором судья Кэтлин Сент-Джуд Маккормик просит приказать адвокатам Маска предоставить документы, был подан 6 октября – в тот же день, когда Маккормик приостановил судебный процесс между двумя сторонами.
В свою очередь адвокат Маска Алекс Спиро заявил Reuters, что заявление Twitter в суд было "неверным направлением", и добавил, что именно руководители соцсети находятся под федеральным расследованием.
28 октября судья назначит время продолжения процесса, если до этого сделка по покупке соцсети не будет закрыта.
14 апреля Маск сделал предложение полностью купить соцсеть Twitter, так как, по его мнению, компания нуждается в преобразовании. Он предложил за 100% акций Twitter цену $43,4 млрд.
25 апреля Маск заключил сделку о покупке Twitter Inc, и компания приняла его "лучшее и окончательное предложение" в $44 млрд.
13 мая Маск приостановил покупку Twitter, сославшись на разбирательство о количестве ботов в соцсети. 7 июня он опубликовал открытое письмо к Twitter с угрозой разорвать сделку, если не получит данные о ботах.
8 июля миллиардер сообщил, что компания так и не предоставила информацию о поддельных или спам-аккаунтах на платформе. Из-за этого он решил прекратить оформление сделки по покупке.
12 июля Twitter подала иск против Маска, а его поведение назвала "недобросовестным".
5 октября Маск в письме Twitter, опубликованном Bloomberg, заявил о готовности купить Twitter по той же цене, которую предлагал изначально, – $44 млрд.