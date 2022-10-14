"Эта игра "спрячь мяч" должна закончиться". В Twitter заявили, что в отношении Маска ведется федеральное расследование

В документе говорится, что 6 октября Twitter потребовал, чтобы команда Маска передала всю переписку с федеральными властями. Но в заявлении не указано, на что направлены расследования и какие федеральные органы его проводят. Как отметили в Twitter, им нужны документы, потому что они касаются "ключевых вопросов в судебном процессе".

"Эта игра "спрячь мяч" должна закончиться", – говорится в письме компании.

Иск, в котором судья Кэтлин Сент-Джуд Маккормик просит приказать адвокатам Маска предоставить документы, был подан 6 октября – в тот же день, когда Маккормик приостановил судебный процесс между двумя сторонами.

В свою очередь адвокат Маска Алекс Спиро заявил Reuters, что заявление Twitter в суд было "неверным направлением", и добавил, что именно руководители соцсети находятся под федеральным расследованием.

28 октября судья назначит время продолжения процесса, если до этого сделка по покупке соцсети не будет закрыта.