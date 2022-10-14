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"Эта игра "спрячь мяч" должна закончиться". В Twitter заявили, что в отношении Маска ведется федеральное расследование

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28 октября судья назначит время продолжения суда Twitter против Маска
28 октября судья назначит время продолжения суда Twitter против Маска
Фото: EPA

Основатель SpaceX, американский бизнесмен Илон Маск находится под следствием федеральных властей США из-за его действий в связи с приобретением Twitter. Об этом говорится в заявлении пресс-службы соцсети, опубликованном 14 октября.

В документе говорится, что 6 октября Twitter потребовал, чтобы команда Маска передала всю переписку с федеральными властями. Но в заявлении не указано, на что направлены расследования и какие федеральные органы его проводят. Как отметили в Twitter, им нужны документы, потому что они касаются "ключевых вопросов в судебном процессе".

"Эта игра "спрячь мяч" должна закончиться", – говорится в письме компании.

Иск, в котором судья Кэтлин Сент-Джуд Маккормик просит приказать адвокатам Маска предоставить документы, был подан 6 октября – в тот же день, когда Маккормик приостановил судебный процесс между двумя сторонами.

В свою очередь адвокат Маска Алекс Спиро заявил Reuters, что заявление Twitter в суд было "неверным направлением", и добавил, что именно руководители соцсети находятся под федеральным расследованием.

28 октября судья назначит время продолжения процесса, если до этого сделка по покупке соцсети не будет закрыта.

Контекст:

14 апреля Маск сделал предложение полностью купить соцсеть Twitter, так как, по его мнению, компания нуждается в преобразовании. Он предложил за 100% акций Twitter цену $43,4 млрд.

25 апреля Маск заключил сделку о покупке Twitter Inc, и компания приняла его "лучшее и окончательное предложение" в $44 млрд.

13 мая Маск приостановил покупку Twitter, сославшись на разбирательство о количестве ботов в соцсети. 7 июня он опубликовал открытое письмо к Twitter с угрозой разорвать сделку, если не получит данные о ботах.

8 июля миллиардер сообщил, что компания так и не предоставила информацию о поддельных или спам-аккаунтах на платформе. Из-за этого он решил прекратить оформление сделки по покупке.

12 июля Twitter подала иск против Маска, а его поведение назвала "недобросовестным".

5 октября Маск в письме Twitter, опубликованном Bloomberg, заявил о готовности купить Twitter по той же цене, которую предлагал изначально, – $44 млрд.

Теги: Twitter, расследование, документы, Илон Маск, адвокат, соцсеть
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