ГОРДОН
 
 
МИР

Маск опубликовал пост из штаб-квартиры Twitter

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Маск хочет закрыть сделку по покупке Twitter до 28 октября
Маск хочет закрыть сделку по покупке Twitter до 28 октября
Фото: EPA

Американский предприниматель Илон Маск 26 октября опубликовал в Twitter пост, что он находится в штаб-квартире социальной сети.

"Захожу в штаб-квартиру Twitter – нужно об этом подумать!" – написал Маск, опубликовав видео как он заносит в вестибюль раковину. 

Как объясняет словарь linguaholic, идиома "let that sink in" призывает подумать над тем, что вы только что узнали. В то же время она обозначает что-то "действительно необычное", говорится в материале.

Кроме того, Маск обыграл мем с раковиной, на котором интерпретируются два значения фразы – "нужно подумать" и "пускай раковина зайдет", пишет jokeexplainer.

Как сообщало Bloomberg, Маск собирается закрыть сделку по приобретению Twitter к 28 октября.

По данным источников издания, банки, которые предоставляют $13 млрд финансирования, завершили составление окончательного кредитного соглашения. Сейчас они находятся в процессе подписания документации. Это один из последних шагов перед фактической отправкой средств Маску.

Контекст:

Маск объявил о покупке социальной сети в апреле по цене $54,20 за акцию, то есть $43,4 млрд за всю компанию. По его мнению компания нуждается в преобразовании. 26 апреля стороны окончательно согласовали условия, и договорились, что Маск купит $Twitter за 44 млрд.

Затем Маск начал обвинять соцсеть в распространенности ботов на платформе и требовать статистику о наличии фейковых аккаунтов. 13 мая Маск приостановил покупку Twitter, сославшись на разбирательство о количестве ботов в соцсети. 7 июня он опубликовал открытое письмо к Twitter с угрозой разорвать сделку, если не получит данные о ботах. Через месяц он сообщил, что компания так и не предоставила информацию о поддельных или спам-аккаунтах на платформе. Из-за этого он решил прекратить оформление сделки по покупке.

12 июля Twitter подала иск против Маска, а его поведение назвала "недобросовестным". "Устроив публичное зрелище, чтобы ввести Twitter в игру, и предложив, а затем подписав выгодное для продавца соглашение о слиянии, Маск, по-видимому, считает, что он – в отличие от любой другой стороны, на которую распространяется договорное право штата Делавэр, – волен передумать, нарушить деятельность компании, уничтожить стоимость акций и уйти", – говорится в иске.

В начале октября бизнесмен заявил, что завершит сделку, и потребовал приостановить против него судебное дело.

Теги: Twitter, соцсети, Илон Маск, соцсеть
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Новый подопечный Тины Кароль слил в сеть ранее неопубликованное фото певицы
Новый подопечный Тины Кароль слил в сеть ранее неопубликованное фото певицы
"Вы меня вдохновляете". Шварценеггер похвастался снимком, на котором запечатлен с победителями "Евровидения 2022" Kalush Orchestra
"Вы меня вдохновляете". Шварценеггер похвастался снимком, на котором запечатлен с победителями "Евровидения 2022" Kalush Orchestra
В сети показали, как Собчак, которая ночью покинула РФ, пересекала границу Беларуси с Литвой. Видео
В сети показали, как Собчак, которая ночью покинула РФ, пересекала границу Беларуси с Литвой. Видео
38-летний Остапчук после двух лет брака развелся со второй женой – СМИ
38-летний Остапчук после двух лет брака развелся со второй женой – СМИ
"Провел большую часть жизни за границей". Василиса Фролова показала подросшего сына
"Провел большую часть жизни за границей". Василиса Фролова показала подросшего сына
  Адель презентовала клип на песню I Drink Wine из своего последнего альбома. Видео
  Адель презентовала клип на песню I Drink Wine из своего последнего альбома. Видео
"Из-за инфекции его яички были извлечены из мошонки и помещены во внутреннюю часть бедер". Гениталии Вайнштейна покажут в суде
"Из-за инфекции его яички были извлечены из мошонки и помещены во внутреннюю часть бедер". Гениталии Вайнштейна покажут в суде
  Цибульская про отношения с мужем: Мы не играем в одно целое, мы не две половинки
  Цибульская про отношения с мужем: Мы не играем в одно целое, мы не две половинки
  "Все иерархии, которые, условно, существовали, рухнули". Ольга Цибульская о том, как изменился украинский шоу-бизнес в военное время
  "Все иерархии, которые, условно, существовали, рухнули". Ольга Цибульская о том, как изменился украинский шоу-бизнес в военное время
Найтли озвучила книгу "Вы не знаете, что такое война", написанную 12-летней беженкой из Харькова
Найтли озвучила книгу "Вы не знаете, что такое война", написанную 12-летней беженкой из Харькова
Полякова во время трехчасового онлайн-марафона со звездными гостями планирует собрать 1 млн грн на протезирование украинских защитников
Полякова во время трехчасового онлайн-марафона со звездными гостями планирует собрать 1 млн грн на протезирование украинских защитников
"Если бы ты мог увидеть, как Украина сражается за независимость". Kozak System на могиле Шевченко спела песню на стихи Лины Костенко
"Если бы ты мог увидеть, как Украина сражается за независимость". Kozak System на могиле Шевченко спела песню на стихи Лины Костенко
"В разводе, без денег, незаметная для всех". Супермодель Поризкова рассказала о новом этапе в своей жизни
"В разводе, без денег, незаметная для всех". Супермодель Поризкова рассказала о новом этапе в своей жизни
Собчак срочно покинула РФ. В ее доме проводится обыск – российские СМИ
Собчак срочно покинула РФ. В ее доме проводится обыск – российские СМИ
Богдан показал пикапы и заявил, что у него есть информация, которой хочется, но пока нельзя делиться
Богдан показал пикапы и заявил, что у него есть информация, которой хочется, но пока нельзя делиться
Рэпер Lil Nas X "напал" на культовую картину Энди Уорхолла
Рэпер Lil Nas X "напал" на культовую картину Энди Уорхолла
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"От России не осталось бы и мокрого места". Невзоров рассказал, почему в РФ заявляют, что воюют с НАТО (159363)
2
"Такой плакат должен быть напротив всех посольств России". В сети обсуждают новый пост Гордона (125493)
3
"Слишком коротко". 48-летняя бывшая жена Виталия Кличко после развода сменила прическу. Фото до и после (63520)
4
64-летняя Мадонна показала вблизи бюст и внутреннюю часть бедер в нижнем белье (54437)
5
"Крайне неприлично", "Колхозные тетки". 46-летнюю Волочкову пристыдили за фотосессию с 51-летней подругой (54021)
6
"Это личное оскорбление. Мерзко". Ясинский высказался о совладельце "Мотор Січі" Богуслаеве, который подозревается в работе на РФ (45365)
7
"О, какие чиксы", "Это неудобно". Возлюбленная экс-супруга Ани Лорак снялась лежа рядом с другой девушкой (43826)
8
"Надо, чтобы это видели все в Рашке". Гордон показал, как в РФ может выглядеть военная агитация. В сети отреагировали (40011)
 
 
 
 