Маск опубликовал пост из штаб-квартиры Twitter

"Захожу в штаб-квартиру Twitter – нужно об этом подумать!" – написал Маск, опубликовав видео как он заносит в вестибюль раковину.
Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7— Elon Musk (@elonmusk) October 26, 2022
Как объясняет словарь linguaholic, идиома "let that sink in" призывает подумать над тем, что вы только что узнали. В то же время она обозначает что-то "действительно необычное", говорится в материале.
Кроме того, Маск обыграл мем с раковиной, на котором интерпретируются два значения фразы – "нужно подумать" и "пускай раковина зайдет", пишет jokeexplainer.
Как сообщало Bloomberg, Маск собирается закрыть сделку по приобретению Twitter к 28 октября.
По данным источников издания, банки, которые предоставляют $13 млрд финансирования, завершили составление окончательного кредитного соглашения. Сейчас они находятся в процессе подписания документации. Это один из последних шагов перед фактической отправкой средств Маску.
Маск объявил о покупке социальной сети в апреле по цене $54,20 за акцию, то есть $43,4 млрд за всю компанию. По его мнению компания нуждается в преобразовании. 26 апреля стороны окончательно согласовали условия, и договорились, что Маск купит $Twitter за 44 млрд.
Затем Маск начал обвинять соцсеть в распространенности ботов на платформе и требовать статистику о наличии фейковых аккаунтов. 13 мая Маск приостановил покупку Twitter, сославшись на разбирательство о количестве ботов в соцсети. 7 июня он опубликовал открытое письмо к Twitter с угрозой разорвать сделку, если не получит данные о ботах. Через месяц он сообщил, что компания так и не предоставила информацию о поддельных или спам-аккаунтах на платформе. Из-за этого он решил прекратить оформление сделки по покупке.
12 июля Twitter подала иск против Маска, а его поведение назвала "недобросовестным". "Устроив публичное зрелище, чтобы ввести Twitter в игру, и предложив, а затем подписав выгодное для продавца соглашение о слиянии, Маск, по-видимому, считает, что он – в отличие от любой другой стороны, на которую распространяется договорное право штата Делавэр, – волен передумать, нарушить деятельность компании, уничтожить стоимость акций и уйти", – говорится в иске.
В начале октября бизнесмен заявил, что завершит сделку, и потребовал приостановить против него судебное дело.