Маск опубликовал пост из штаб-квартиры Twitter

"Захожу в штаб-квартиру Twitter – нужно об этом подумать!" – написал Маск, опубликовав видео как он заносит в вестибюль раковину.

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7 — Elon Musk (@elonmusk) October 26, 2022

Как объясняет словарь linguaholic, идиома "let that sink in" призывает подумать над тем, что вы только что узнали. В то же время она обозначает что-то "действительно необычное", говорится в материале.

Кроме того, Маск обыграл мем с раковиной, на котором интерпретируются два значения фразы – "нужно подумать" и "пускай раковина зайдет", пишет jokeexplainer.

Как сообщало Bloomberg, Маск собирается закрыть сделку по приобретению Twitter к 28 октября.

По данным источников издания, банки, которые предоставляют $13 млрд финансирования, завершили составление окончательного кредитного соглашения. Сейчас они находятся в процессе подписания документации. Это один из последних шагов перед фактической отправкой средств Маску.