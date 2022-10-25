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Сотрудники Twitter протестуют против плана Маска уволить 75% штата – СМИ

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Маск должен завершить приобретение соцсети до 28 октября
Маск должен завершить приобретение соцсети до 28 октября
Фото: EPA

Сотрудники американской соцсети Twitter готовят открытое письмо, в котором протестуют против плана Илона Маска уволить 75% работников компании. Об этом написало издание Time со ссылкой на черновик открытого письма.

Издание напомнило, что Маск должен завершить приобретение соцсети до 28 октября, иначе он столкнется с возобновлением иска в суде.

Ранее Маск сообщил потенциальным спонсорам своего приобретения Twitter, что планирует сократить почти 75% персонала соцсетиr – с 7500 до 2000.

Такой план возмутил сотрудников компании. В письме они говорят, что это "повредит способности Twitter обслуживать публичную дискуссию".

В письме требуется, чтобы Маск обязался сохранить текущую численность персонала Twitter. Также сотрудники хотят, чтобы не было дискриминации на основе их политических убеждений и существовало обязательство придерживаться "справедливой" политики увольнения и больше информировать об условиях труда.

Контекст:

Маск объявил о покупке  социальной сети в апреле по цене $54,20 за акцию, то есть $43,4 млрд за всю компанию. По его мнению компания нуждается в преобразовании. 26 апреля стороны окончательно согласовали условия, и договорились, что Маск купит $Twitter за 44 млрд.

Затем Маск начал обвинять соцсеть в распространенности ботов на платформе и требовать статистику о наличии фейковых аккаунтов. 13 мая Маск приостановил покупку Twitter, сославшись на разбирательство о количестве ботов в соцсети. 7 июня он опубликовал открытое письмо к Twitter с угрозой разорвать сделку, если не получит данные о ботах. Через месяц он сообщил, что компания так и не предоставила информацию о поддельных или спам-аккаунтах на платформе. Из-за этого он решил прекратить оформление сделки по покупке.

12 июля Twitter подала иск против Маска, а его поведение назвала "недобросовестным". "Устроив публичное зрелище, чтобы ввести Twitter в игру, и предложив, а затем подписав выгодное для продавца соглашение о слиянии, Маск, по-видимому, считает, что он – в отличие от любой другой стороны, на которую распространяется договорное право штата Делавэр, – волен передумать, нарушить деятельность компании, уничтожить стоимость акций и уйти", – говорится в иске.

В начале октября бизнесмен заявил, что завершит сделку, и потребовал приостановить против него судебное дело.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Twitter, соцсети, Илон Маск, увольнение
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