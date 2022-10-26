Маск планирует закрыть сделку с Twitter в пятницу – Bloomberg

Сейчас происходит один из последних этапов по отправке Маску средств на покупку Twitter Фото: EPA

По данным источников издания, банки, которые предоставляют $13 млрд финансирования, завершили составление окончательного кредитного соглашения. Сейчас они находятся в процессе подписания документации. Это один из последних шагов перед фактической отправкой средств Маску.

Наличные, как ожидается, будут храниться на депозитном счете в четверг, отмечает агентство.

По словам источников, во время телефонного разговора Маск также пообещал помочь банкам продать долг финансовым управляющим после закрытия сделки.

Как отмечает Bloomberg, это ключевой момент для группы из семи банков, которые оказались в затруднительном положении после внезапного отказа Маска от покупки Twitter в начале октября. Обычно банки передают долговые обязательства управляющим денежными средствами в форме бросовых облигаций и кредитов с использованием заемных средств до закрытия сделки, но сжатые сроки и глобальное ухудшение условий кредитования вынуждают их держать долг на своих счетах.