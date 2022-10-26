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Маск планирует закрыть сделку с Twitter в пятницу – Bloomberg

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Сейчас происходит один из последних этапов по отправке Маску средств на покупку Twitter
Сейчас происходит один из последних этапов по отправке Маску средств на покупку Twitter
Фото: EPA

Американский предприниматель Илон Маск собирается закрыть сделку по приобретению Twitter к 28 октября. Об этом он 25 октября сказал в ходе видеоконференции с банкирами, помогающими финансировать сделку, пишет Bloomberg.

По данным источников издания, банки, которые предоставляют $13 млрд финансирования, завершили составление окончательного кредитного соглашения. Сейчас они находятся в процессе подписания документации. Это один из последних шагов перед фактической отправкой средств Маску.

Наличные, как ожидается, будут храниться на депозитном счете в четверг, отмечает агентство.

По словам источников, во время телефонного разговора Маск также пообещал помочь банкам продать долг финансовым управляющим после закрытия сделки.

Как отмечает Bloomberg, это ключевой момент для группы из семи банков, которые оказались в затруднительном положении после внезапного отказа Маска от покупки Twitter в начале октября. Обычно банки передают долговые обязательства управляющим денежными средствами в форме бросовых облигаций и кредитов с использованием заемных средств до закрытия сделки, но сжатые сроки и глобальное ухудшение условий кредитования вынуждают их держать долг на своих счетах.

Контекст:

Маск объявил о покупке социальной сети в апреле по цене $54,20 за акцию, то есть $43,4 млрд за всю компанию. По его мнению компания нуждается в преобразовании. 26 апреля стороны окончательно согласовали условия, и договорились, что Маск купит $Twitter за 44 млрд.

Затем Маск начал обвинять соцсеть в распространенности ботов на платформе и требовать статистику о наличии фейковых аккаунтов. 13 мая Маск приостановил покупку Twitter, сославшись на разбирательство о количестве ботов в соцсети. 7 июня он опубликовал открытое письмо к Twitter с угрозой разорвать сделку, если не получит данные о ботах. Через месяц он сообщил, что компания так и не предоставила информацию о поддельных или спам-аккаунтах на платформе. Из-за этого он решил прекратить оформление сделки по покупке.

12 июля Twitter подала иск против Маска, а его поведение назвала "недобросовестным". "Устроив публичное зрелище, чтобы ввести Twitter в игру, и предложив, а затем подписав выгодное для продавца соглашение о слиянии, Маск, по-видимому, считает, что он – в отличие от любой другой стороны, на которую распространяется договорное право штата Делавэр, – волен передумать, нарушить деятельность компании, уничтожить стоимость акций и уйти", – говорится в иске.

В начале октября бизнесмен заявил, что завершит сделку, и потребовал приостановить против него судебное дело.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: США, Twitter, бизнес, соцсети, Илон Маск, финансирование
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