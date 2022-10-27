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Пропагандистка Симоньян попросила Маска разблокировать аккаунт RT в Twitter, а с ее страницы снять теневой бан

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Зачем Симоньян аккаунты в заблокированном в России Twitter, она не объяснила
Зачем Симоньян аккаунты в заблокированном в России Twitter, она не объяснила
Фото: Маргарита Симоньян / Telegram

Российская пропагандистка, главред Russia Today Маргарита Симоньян 27 октября в Twitter обратилась к американскому предпринимателю, владельцу SpaceX Илону Маску.

"Илон, раз уж вы за свободу слова, может быть, снимете запрет с аккаунтов RT и Sputnik и теневой бан с моего?" – написала она, тегнув бизнесмена.

Симоньян не уточнила, зачем ей возобновлять доступы к аккаунтам в соцсети, которая в РФ заблокирована с начала марта.

Маск, который, как ожидается, до 28 октября должен закрыть сделку по приобретению Twitter (вчера он сообщил, что уже находится в штаб-квартире Twitter), пока на ее упоминание не реагировал. 

Контекст:В Украине вещание RT запрещено с 2014 года из-за распространения пропаганды войны. Также каналы группы RT запрещены в Литве и Латвии

27 февраля 2022 года о запрете в Евросоюзе вещания российских пропагандистских медиа Russia Today и Sputnik, а также их дочерних компаний, заявляла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Каналы этой группы запретили в Канаде, в Великобритании RT лишили лицензии

RT является частью глобальной кампании РФ по дезинформации, заявляли в Великобритании накануне вторжения России в Украину. Каналы группы фигурируют в санкционных списках стран Запада. 

Против самой Симоньян, как указано на сайте Нацагентства по вопросам противодействия коррупции, ввели санкции Евросоюз, Канада, Великобритания и ряд других стран.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Twitter, Russia Today, российская пропаганда, Маргарита Симоньян, Илон Маск
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