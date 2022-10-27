Пропагандистка Симоньян попросила Маска разблокировать аккаунт RT в Twitter, а с ее страницы снять теневой бан

Зачем Симоньян аккаунты в заблокированном в России Twitter, она не объяснила Фото: Маргарита Симоньян / Telegram

"Илон, раз уж вы за свободу слова, может быть, снимете запрет с аккаунтов RT и Sputnik и теневой бан с моего?" – написала она, тегнув бизнесмена.

Симоньян не уточнила, зачем ей возобновлять доступы к аккаунтам в соцсети, которая в РФ заблокирована с начала марта.

Маск, который, как ожидается, до 28 октября должен закрыть сделку по приобретению Twitter (вчера он сообщил, что уже находится в штаб-квартире Twitter), пока на ее упоминание не реагировал.