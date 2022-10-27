Пропагандистка Симоньян попросила Маска разблокировать аккаунт RT в Twitter, а с ее страницы снять теневой бан

"Илон, раз уж вы за свободу слова, может быть, снимете запрет с аккаунтов RT и Sputnik и теневой бан с моего?" – написала она, тегнув бизнесмена.
Симоньян не уточнила, зачем ей возобновлять доступы к аккаунтам в соцсети, которая в РФ заблокирована с начала марта.
Маск, который, как ожидается, до 28 октября должен закрыть сделку по приобретению Twitter (вчера он сообщил, что уже находится в штаб-квартире Twitter), пока на ее упоминание не реагировал.
Elon @elonmusk, since you’re all for free speech, maybe unban RT and Sputnik accounts and take the shadow ban off mine as well?— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) October 27, 2022
27 февраля 2022 года о запрете в Евросоюзе вещания российских пропагандистских медиа Russia Today и Sputnik, а также их дочерних компаний, заявляла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Каналы этой группы запретили в Канаде, в Великобритании RT лишили лицензии.
RT является частью глобальной кампании РФ по дезинформации, заявляли в Великобритании накануне вторжения России в Украину. Каналы группы фигурируют в санкционных списках стран Запада.
Против самой Симоньян, как указано на сайте Нацагентства по вопросам противодействия коррупции, ввели санкции Евросоюз, Канада, Великобритания и ряд других стран.