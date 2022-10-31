Уволенные Маском менеджеры Twitter получат денежную компенсацию на сумму $100 млн

По подсчетам издания, главный исполнительный директор Параг Агравал, вступивший в должность менее года назад, имеет право на получение примерно $50 млн. Финансовый директор Нед Сигал получит около $31 млн, а глава юридического, политического и трастового отделов Виджайя Гадде – $17 млн.

Эти трое и другие крупные руководители Twitter ушли из компании после того, как Маск возглавил популярную соцсеть. Их уход завершил более шести месяцев публичных и юридических споров вокруг Twitter.

Агравал и его заместители имели право на выходное пособие в размере годового оклада и на обналичивание неполученных вознаграждений в виде акций. Таковы условия компании на случай, если Twitter куплен и эти сотрудники потеряли работу. Twitter также должен покрывать их взносы на медицинское страхование в течение года, что составляет около $31 тыс. каждому.

Критики часто указывают на несправедливость предоставления начальству таких больших выплат, в то время как обычные работники не могут надеяться на такие условия, даже если теряют работу в аналогичной ситуации.