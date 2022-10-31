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Уволенные Маском менеджеры Twitter получат денежную компенсацию на сумму $100 млн

Twitter выплатит значительные компенсации уволенным топ-менеджерам
Twitter выплатит значительные компенсации уволенным топ-менеджерам
Фото: EPA

Трое топ-менеджеров Twitter Inc., которые были уволены после приобретения соцсети американским бизнесменом Илоном Маском, могут получить более $100 млн в качестве выходного пособия и выплат по ранее предоставленным акциям. Об этом сообщает Bloomberg 28 октября.

По подсчетам издания, главный исполнительный директор Параг Агравал, вступивший в должность менее года назад, имеет право на получение примерно $50 млн. Финансовый директор Нед Сигал получит около $31 млн, а глава юридического, политического и трастового отделов Виджайя Гадде  – $17 млн.

Эти трое и другие крупные руководители Twitter ушли из компании после того, как Маск возглавил популярную соцсеть. Их уход завершил более шести месяцев публичных и юридических споров вокруг Twitter.

Агравал и его заместители имели право на выходное пособие в размере годового оклада и на обналичивание неполученных вознаграждений в виде акций. Таковы условия компании на случай, если Twitter куплен и эти сотрудники потеряли работу. Twitter также должен покрывать их взносы на медицинское страхование в течение года, что составляет около $31 тыс. каждому.

Критики часто указывают на несправедливость предоставления начальству таких больших выплат, в то время как обычные работники не могут надеяться на такие условия, даже если теряют работу в аналогичной ситуации. 

Контекст:

Маск объявил о покупке социальной сети в апреле по цене $54,20 за акцию, то есть $43,4 млрд за всю компанию. По его мнению, компания нуждается в преобразовании. 26 апреля стороны окончательно согласовали условия и договорились, что Маск купит Twitter за $44 млрд.

Затем Маск начал обвинять соцсеть в распространенности ботов на платформе и требовать статистику о наличии фейковых аккаунтов. 13 мая Маск приостановил покупку Twitter, сославшись на разбирательство о количестве ботов в соцсети. 7 июня он опубликовал открытое письмо к Twitter с угрозой разорвать сделку, если не получит данные о ботах. Через месяц он сообщил, что компания так и не предоставила информацию о поддельных или спам-аккаунтах на платформе. Из-за этого он решил прекратить оформление сделки по покупке.

12 июля Twitter подала иск против Маска, а его поведение назвала "недобросовестным". В начале октября бизнесмен заявил, что завершит сделку, и потребовал приостановить против него судебное дело.

27 октября Маск завершил сделку по покупке Twitter за $44 млрд. В тот же день он уволил четырех топ-менеджеров Twitter, включая главного исполнительного директора, финансового и юридического директоров.

Теги: США, Twitter, соцсети, пособия, выплаты, Илон Маск
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