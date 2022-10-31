Маск хочет сделать верификацию аккаунтов в Twiter платной – The Verge

Согласно данным источников издания, Маск планирует изменить платную подписку Twitter Blue и добавить в нее больше возможностей. Идея состоит в том, чтобы повысить ее стоимость с $5 до $20 и включить возможность получения подтверждения верификации, которая будет действовать до тех пор, пока действует подписка.

В то же время, если пользователь уже верифицирован, он имеет 90 дней на то, чтобы оформить платную подписку, иначе его лишат синей галочки возле имени профиля.

Работающим над проектом сотрудникам 30 октября сказали, что они должны уложиться в срок до 7 ноября, чтобы запустить функцию, иначе будут уволены.

Платная подписка Twitter Blue была широко запущена почти год назад как способ просмотра статей от некоторых издателей без рекламы и внесения других изменений в приложение, таких как значок другого цвета на главном экране.