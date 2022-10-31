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Маск хочет сделать верификацию аккаунтов в Twiter платной – The Verge

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Сотрудникам Twitter дали время до 7 ноября, чтобы сделать верификацию платной функцией
Сотрудникам Twitter дали время до 7 ноября, чтобы сделать верификацию платной функцией
Фото: depositphotos.com

Новый владелец соцсети Twitter Илон Маск хочет сделать верификацию аккаунтов (получение синей галочки) платной. Об этом сообщило издание The Verge.

Согласно данным источников издания, Маск планирует изменить платную подписку Twitter Blue и добавить в нее больше возможностей. Идея состоит в том, чтобы повысить ее стоимость с $5 до $20 и включить возможность получения подтверждения верификации, которая будет действовать до тех пор, пока действует подписка.

В то же время, если пользователь уже верифицирован, он имеет 90 дней на то, чтобы оформить платную подписку, иначе его лишат синей галочки возле имени профиля.

Работающим над проектом сотрудникам 30 октября сказали, что они должны уложиться в срок до 7 ноября, чтобы запустить функцию, иначе будут уволены.

Платная подписка Twitter Blue была широко запущена почти год назад как способ просмотра статей от некоторых издателей без рекламы и внесения других изменений в приложение, таких как значок другого цвета на главном экране.

Контекст:

Маск объявил о покупке социальной сети в апреле по цене $54,20 за акцию, то есть $43,4 млрд за всю компанию. По его мнению компания нуждается в преобразовании. 26 апреля стороны окончательно согласовали условия и договорились, что Маск купит $Twitter за 44 млрд.

Затем Маск начал обвинять соцсеть в распространенности ботов на платформе и требовать статистику о наличии фейковых аккаунтов. 13 мая Маск приостановил покупку Twitter, сославшись на разбирательство о количестве ботов в соцсети. 7 июня он опубликовал открытое письмо к Twitter с угрозой разорвать сделку, если не получит данные о ботах. Через месяц он сообщил, что компания так и не предоставила информацию о поддельных или спам-аккаунтах на платформе. Из-за этого он решил прекратить оформление сделки по покупке.

12 июля Twitter подала иск против Маска, а его поведение назвала "недобросовестным". "Устроив публичное зрелище, чтобы ввести Twitter в игру, и предложив, а затем подписав выгодное для продавца соглашение о слиянии, Маск, по-видимому, считает, что он – в отличие от любой другой стороны, на которую распространяется договорное право штата Делавэр, – волен передумать, нарушить деятельность компании, уничтожить стоимость акций и уйти", – говорится в иске.

В начале октября бизнесмен заявил, что завершит сделку, и потребовал приостановить против него судебное дело.

27 октября Маск завершил сделку по покупке Twitter за $44 млрд. В тот же день он уволил четырех топ-менеджеров Twitter, включая главного исполнительного директора, финансового и юридического директоров.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Twitter, соцсети, Илон Маск
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