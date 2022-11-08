Из-за покупки Twitter состояние Маска уменьшилось на $70 млрд. Инвесторы опасаются, что он забросит Tesla – Reuters

Согласно рейтингу миллиардеров Forbes, обновляемому в режиме реального времени, на момент публикации новости состояние Маска составляет 197,4 млрд, большая часть которого приходится на его почти 15-процентную долю в компании – производителе электромобилей Tesla.

Уменьшение капитала Маска связывают именно с падением курса акций Tesla. Как пишет Reuters, инвесторы избавляются от акций Tesla из-за опасений, что Маск стал существенно больше уделять внимание развитию Twitter.



В итоге Tesla с апреля потеряла почти половину своей рыночной стоимости, которая сейчас составляет $622 млрд..А состояние Маска с момента, когда в апреле он объявил о намерении приобрести Twitter, снизилось на $70 млрд, подсчитали в Reuters.