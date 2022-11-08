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Из-за покупки Twitter состояние Маска уменьшилось на $70 млрд. Инвесторы опасаются, что он забросит Tesla – Reuters

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Маск в результате покупки Twitter оказался в центре внимания, но его финансовое положение ухудшилось
Маск в результате покупки Twitter оказался в центре внимания, но его финансовое положение ухудшилось
Фото: EPA

Состояние американского миллиардера, предпринимателя, владельца компаний Tesla и SpaceX Илона Маска упало ниже $200 млрд, сообщает 8 ноября Reuters.

Согласно рейтингу миллиардеров Forbes, обновляемому в режиме реального времени, на момент публикации новости состояние Маска составляет 197,4 млрд, большая часть которого приходится на его почти 15-процентную долю в компании – производителе электромобилей Tesla.

Уменьшение капитала Маска связывают именно с падением курса акций Tesla. Как пишет Reuters, инвесторы избавляются от акций Tesla из-за опасений, что Маск стал существенно больше уделять внимание развитию Twitter.

В итоге Tesla с апреля потеряла почти половину своей рыночной стоимости, которая сейчас составляет $622 млрд..А состояние Маска с момента, когда в апреле он объявил о намерении приобрести Twitter, снизилось на $70 млрд, подсчитали в Reuters.

Контекст:

Маск объявил о покупке социальной сети в апреле по цене $54,20 за акцию, то есть $43,4 млрд за всю компанию. По его мнению, компания нуждается в преобразовании. 26 апреля стороны окончательно согласовали условия и договорились, что Маск купит Twitter за $44 млрд.

Затем Маск начал обвинять соцсеть в распространенности ботов на платформе и требовать статистику о наличии фейковых аккаунтов. 13 мая Маск приостановил покупку Twitter, сославшись на разбирательство о количестве ботов в соцсети. 7 июня он опубликовал открытое письмо к Twitter с угрозой разорвать сделку, если не получит данные о ботах. Через месяц он сообщил, что компания так и не предоставила информацию о поддельных или спам-аккаунтах на платформе. Из-за этого он решил прекратить оформление сделки по покупке.

12 июля Twitter подала иск против Маска, а его поведение назвала "недобросовестным". В начале октября бизнесмен заявил, что завершит сделку, и потребовал приостановить против него судебное дело.

27 октября Маск завершил сделку по покупке Twitter за $44 млрд. В тот же день он уволил четырех топ-менеджеров Twitter, включая главного исполнительного директора, финансового и юридического директоров. Они могут получить около $100 млн компенсации.

4 ноября Маск объявил, что доходы Twitter "сильно упали". В целом бизнесмен собирался уволить 3700 сотрудников.

Теги: Twitter, бизнес, доходы, SpaceX, соцсети, Tesla, предприниматели, финансы, Илон Маск, предприниматель, миллиардер, сделка, соцсеть, бизнесмен, компании
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