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"Попрощались с невероятно талантливыми". В Twitter объявили о сокращении 50% сотрудников

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Маск заявлял о падении доходов Twitter
Маск заявлял о падении доходов Twitter
Фото: ЕРА

В компании Twitter, которую недавно купил американский предприниматель Илон Маск, сократили половину штата сотрудников, твитнул 5 ноября начальник отдела безопасности Twitter Йоэль Рот.

"Хотя вчера мы попрощались с невероятно талантливыми друзьями и коллегами, наши основные возможности модерации остаются в силе. [...] Вчерашнее сокращение коснулось примерно 15% нашей организации Trust & Safety (в отличие от сокращений примерно на 50% в масштабах всей компании), при этом наши модераторы на переднем крае испытали наименьшее влияние", – написал он.

Рот объяснил, что предварительной проверкой контента занимаются около 2 тыс. модераторов.

Контекст:

Маск объявил о покупке социальной сети в апреле по цене $54,20 за акцию, то есть $43,4 млрд за всю компанию. По его мнению, компания нуждается в преобразовании. 26 апреля стороны окончательно согласовали условия и договорились, что Маск купит Twitter за $44 млрд.

Затем Маск начал обвинять соцсеть в распространенности ботов на платформе и требовать статистику о наличии фейковых аккаунтов. 13 мая Маск приостановил покупку Twitter, сославшись на разбирательство о количестве ботов в соцсети. 7 июня он опубликовал открытое письмо к Twitter с угрозой разорвать сделку, если не получит данные о ботах. Через месяц он сообщил, что компания так и не предоставила информацию о поддельных или спам-аккаунтах на платформе. Из-за этого он решил прекратить оформление сделки по покупке.

12 июля Twitter подала иск против Маска, а его поведение назвала "недобросовестным". В начале октября бизнесмен заявил, что завершит сделку, и потребовал приостановить против него судебное дело.

27 октября Маск завершил сделку по покупке Twitter за $44 млрд. В тот же день он уволил четырех топ-менеджеров Twitter, включая главного исполнительного директора, финансового и юридического директоров. Они могут получить около $100 млн компенсации. В целом Маск собирался уволить 3700 сотрудников.

4 ноября Маск объявил, что доходы Twitter "сильно упали".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Twitter, Илон Маск, безопасность, увольнение, соцсеть
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