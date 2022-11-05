Маск пожаловался на "сильное падение" доходов купленного им Twitter и заявил об угрозе свободе слова в Америке

"Доход Twitter сильно упал из-за того, что группы активистов оказывали давление на рекламодателей, хотя ничего не изменилось с модерацией контента, и мы сделали все возможное, чтобы успокоить активистов", – твитнул предприниматель.
Маск считает, что речь идет о "попытках уничтожить свободу слова в Америке".
Twitter has had a massive drop in revenue, due to activist groups pressuring advertisers, even though nothing has changed with content moderation and we did everything we could to appease the activists.— Elon Musk (@elonmusk) November 4, 2022
Extremely messed up! They’re trying to destroy free speech in America.
CNN отмечает, что твит Маска появился после того, как ряд мировых брендов, в том числе General Mills и Volkswagen Group, приостановили размещение рекламы в Twitter, а активисты призвали рекламодателей, сотрудничавших с соцсетью, прекратить платить Twitter в связи с "неопределенностью в отношении направления компании под руководством Маска".
В Axios считают, что среди причин, по которым рекламодатели приостанавливают сотрудничество с соцсетью Маска, – желание компаний "убедиться, что их реклама безопасна для бренда".
Маск объявил о покупке социальной сети в апреле по цене $54,20 за акцию, то есть $43,4 млрд за всю компанию. По его мнению, компания нуждается в преобразовании. 26 апреля стороны окончательно согласовали условия и договорились, что Маск купит Twitter за $44 млрд.
Затем Маск начал обвинять соцсеть в распространенности ботов на платформе и требовать статистику о наличии фейковых аккаунтов. 13 мая Маск приостановил покупку Twitter, сославшись на разбирательство о количестве ботов в соцсети. 7 июня он опубликовал открытое письмо к Twitter с угрозой разорвать сделку, если не получит данные о ботах. Через месяц он сообщил, что компания так и не предоставила информацию о поддельных или спам-аккаунтах на платформе. Из-за этого он решил прекратить оформление сделки по покупке.
12 июля Twitter подала иск против Маска, а его поведение назвала "недобросовестным". В начале октября бизнесмен заявил, что завершит сделку, и потребовал приостановить против него судебное дело.
27 октября Маск завершил сделку по покупке Twitter за $44 млрд. В тот же день он уволил четырех топ-менеджеров Twitter, включая главного исполнительного директора, финансового и юридического директоров. Они могут получить около $100 млн компенсации. Также Маск увольняет сотрудников Twitter.