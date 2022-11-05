Маск пожаловался на "сильное падение" доходов купленного им Twitter и заявил об угрозе свободе слова в Америке

"Доход Twitter сильно упал из-за того, что группы активистов оказывали давление на рекламодателей, хотя ничего не изменилось с модерацией контента, и мы сделали все возможное, чтобы успокоить активистов", – твитнул предприниматель.

Маск считает, что речь идет о "попытках уничтожить свободу слова в Америке".

Twitter has had a massive drop in revenue, due to activist groups pressuring advertisers, even though nothing has changed with content moderation and we did everything we could to appease the activists.



Extremely messed up! They’re trying to destroy free speech in America. — Elon Musk (@elonmusk) November 4, 2022

CNN отмечает, что твит Маска появился после того, как ряд мировых брендов, в том числе General Mills и Volkswagen Group, приостановили размещение рекламы в Twitter, а активисты призвали рекламодателей, сотрудничавших с соцсетью, прекратить платить Twitter в связи с "неопределенностью в отношении направления компании под руководством Маска".

В Axios считают, что среди причин, по которым рекламодатели приостанавливают сотрудничество с соцсетью Маска, – желание компаний "убедиться, что их реклама безопасна для бренда".