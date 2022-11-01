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Кинг возмутился, что за синюю галочку в Twitter нужно будет платить $20. Маск предложил ему скидку до $8

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Маск хочет сделать получение синей галочки в Twitter платным
Маск хочет сделать получение синей галочки в Twitter платным
Фото: depositphotos.com

Американский писатель Стивен Кинг возмутился планами нового владельца соцсети Twitter Илона Маска взимать по $20 в месяц за верификацию аккаунта в соцсети. Об этом он написал в своем Twitter.

"$20 в месяц, чтобы сохранить мою синюю галочку? Черт возьми, они должны заплатить мне. Если это будет введено, я уйду, как Enron (энергетическая компания, обанкротившаяся в 2001 году. – "ГОРДОН")", – написал он.

В комментарии к Кингу пришел Маск и предложил уменьшить плату за верификацию.

"Нам нужно как-то платить по счетам! Twitter не может полностью полагаться на рекламодателей. Как насчет $8?" – написал он.

Также он сообщил, что позже в более подробной форме объяснит решение сделать верификацию платной.

Контекст:

Маск объявил о покупке социальной сети в апреле по цене $54,20 за акцию, то есть $43,4 млрд за всю компанию. По его мнению компания нуждается в преобразовании. 26 апреля стороны окончательно согласовали условия и договорились, что Маск купит Twitter за $44 млрд.

Затем Маск начал обвинять соцсеть в распространенности ботов на платформе и требовать статистику о наличии фейковых аккаунтов. 13 мая Маск приостановил покупку Twitter, сославшись на разбирательство о количестве ботов в соцсети. 7 июня он опубликовал открытое письмо к Twitter с угрозой разорвать сделку, если не получит данные о ботах. Через месяц он сообщил, что компания так и не предоставила информацию о поддельных или спам-аккаунтах на платформе. Из-за этого он решил прекратить оформление сделки по покупке.

12 июля Twitter подала иск против Маска, а его поведение назвала "недобросовестным". "Устроив публичное зрелище, чтобы ввести Twitter в игру, и предложив, а затем подписав выгодное для продавца соглашение о слиянии, Маск, по-видимому, считает, что он – в отличие от любой другой стороны, на которую распространяется договорное право штата Делавэр, – волен передумать, нарушить деятельность компании, уничтожить стоимость акций и уйти", – говорится в иске.

В начале октября бизнесмен заявил, что завершит сделку, и потребовал приостановить против него судебное дело.

27 октября Маск завершил сделку по покупке Twitter за $44 млрд. В тот же день он уволил четырех топ-менеджеров Twitter, включая главного исполнительного директора, финансового и юридического директоров.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Twitter, Стивен Кинг, соцсети, Илон Маск
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