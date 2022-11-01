Кинг возмутился, что за синюю галочку в Twitter нужно будет платить $20. Маск предложил ему скидку до $8

"$20 в месяц, чтобы сохранить мою синюю галочку? Черт возьми, они должны заплатить мне. Если это будет введено, я уйду, как Enron (энергетическая компания, обанкротившаяся в 2001 году. – "ГОРДОН")", – написал он.

В комментарии к Кингу пришел Маск и предложил уменьшить плату за верификацию.

"Нам нужно как-то платить по счетам! Twitter не может полностью полагаться на рекламодателей. Как насчет $8?" – написал он.

We need to pay the bills somehow! Twitter cannot rely entirely on advertisers. How about * 8? — Elon Musk (@elonmusk) November 1, 2022

Также он сообщил, что позже в более подробной форме объяснит решение сделать верификацию платной.