Маск увольняет работников Twitter по е-mail. Сотрудники подали коллективный иск в суд

Сотрудники уверяют, что компания проводит увольнения без надлежащего сообщения, чем нарушает федеральное законодательство и законодательство Калифорнии. Как пишет Bloomberg, сотрудникам приходит письмо на электронную почту. Если они получают уведомление на рабочую учетную запись, то остаются работать, если на личную – уволены.
По информации Bloomberg, Маск планирует уволить половину штата, чтобы сократить расходы компании.
В то же время некоторые рекламодатели настороженно относятся к планам Маска пересмотреть политику модерации контента и покидают платформу.
В свою очередь Маск уверен, что Twitter может в конечном итоге стать "самой дорогой компанией в мире".
Маск объявил о покупке социальной сети в апреле по цене $54,20 за акцию, то есть $43,4 млрд за всю компанию. По его мнению, компания нуждается в преобразовании. 26 апреля стороны окончательно согласовали условия и договорились, что Маск купит Twitter за $44 млрд.
Затем Маск начал обвинять соцсеть в распространенности ботов на платформе и требовать статистику о наличии фейковых аккаунтов. 13 мая Маск приостановил покупку Twitter, сославшись на разбирательство о количестве ботов в соцсети. 7 июня он опубликовал открытое письмо к Twitter с угрозой разорвать сделку, если не получит данные о ботах. Через месяц он сообщил, что компания так и не предоставила информацию о поддельных или спам-аккаунтах на платформе. Из-за этого он решил прекратить оформление сделки по покупке.
12 июля Twitter подала иск против Маска, а его поведение назвала "недобросовестным". В начале октября бизнесмен заявил, что завершит сделку, и потребовал приостановить против него судебное дело.
27 октября Маск завершил сделку по покупке Twitter за $44 млрд. В тот же день он уволил четырех топ-менеджеров Twitter, включая главного исполнительного директора, финансового и юридического директоров. Они могут получить около $100 млн компенсации.