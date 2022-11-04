Маск увольняет работников Twitter по е-mail. Сотрудники подали коллективный иск в суд

Сотрудники уверяют, что компания проводит увольнения без надлежащего сообщения, чем нарушает федеральное законодательство и законодательство Калифорнии. Как пишет Bloomberg, сотрудникам приходит письмо на электронную почту. Если они получают уведомление на рабочую учетную запись, то остаются работать, если на личную – уволены.

По информации Bloomberg, Маск планирует уволить половину штата, чтобы сократить расходы компании.

В то же время некоторые рекламодатели настороженно относятся к планам Маска пересмотреть политику модерации контента и покидают платформу.

В свою очередь Маск уверен, что Twitter может в конечном итоге стать "самой дорогой компанией в мире".