Илон Маск рассматривает вариант сделать доступ к Twitter платным – СМИ

Он пишет, что Маск и его советник Дэвид Сакс обсуждали план, который предполагает взимание платы "с большинства или всех пользователей" Twitter.

Речь, в частности, идет о возможности требовать плату у тех пользователей, которые превысят некий установленный компанией ежемесячный лимит на бесплатное присутствие в Twitter.

Собеседники журналистов отмечают, что этот вопрос Маск и Сакс обсуждали "на недавних встречах". Официально ни один, ни второй этого не подтверждали, пишет Ньютон.

Он считает, что в связи с происходящими событиями вокруг этой соцсети "Twitter уже никогда не будет прежним".