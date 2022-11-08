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Илон Маск рассматривает вариант сделать доступ к Twitter платным – СМИ

Сделку по покупке Twitter Маск завершил в конце октября
Сделку по покупке Twitter Маск завершил в конце октября
Фото: ЕРА

Американский предприниматель Илон Маск изучает вопрос сделать платным доступ к социальной сети Twitter, которую он приобрел в октябре. Об этом со ссылкой на собственные источники в компании сообщил 8 ноября основатель и редактор издания Platformer Кейси Ньютон.

Он пишет, что Маск и его советник Дэвид Сакс обсуждали план, который предполагает взимание платы "с большинства или всех пользователей" Twitter.

Речь, в частности, идет о возможности требовать плату у тех пользователей, которые превысят некий установленный компанией ежемесячный лимит на бесплатное присутствие в Twitter.

Собеседники журналистов отмечают, что этот вопрос Маск и Сакс обсуждали "на недавних встречах". Официально ни один, ни второй этого не подтверждали, пишет Ньютон.

Он считает, что в связи с происходящими событиями вокруг этой соцсети "Twitter уже никогда не будет прежним".

Контекст:

Маск объявил о покупке социальной сети в апреле по цене $54,20 за акцию, то есть $43,4 млрд за всю компанию. По его мнению, компания нуждается в преобразовании. 26 апреля стороны окончательно согласовали условия и договорились, что Маск купит Twitter за $44 млрд.

Затем Маск начал обвинять соцсеть в распространенности ботов на платформе и требовать статистику о наличии фейковых аккаунтов. 13 мая Маск приостановил покупку Twitter, сославшись на разбирательство о количестве ботов в соцсети. 7 июня он опубликовал открытое письмо к Twitter с угрозой разорвать сделку, если не получит данные о ботах. Через месяц он сообщил, что компания так и не предоставила информацию о поддельных или спам-аккаунтах на платформе. Из-за этого он решил прекратить оформление сделки по покупке.

12 июля Twitter подала иск против Маска, а его поведение назвала "недобросовестным". В начале октября бизнесмен заявил, что завершит сделку, и потребовал приостановить против него судебное дело.

27 октября Маск завершил сделку по покупке Twitter за $44 млрд. В тот же день он уволил четырех топ-менеджеров Twitter, включая главного исполнительного директора, финансового и юридического директоров. Они могут получить около $100 млн компенсации.

4 ноября Маск объявил, что доходы Twitter "сильно упали". В целом бизнесмен собирался уволить 3700 сотрудников.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Twitter, финансы, Илон Маск, сделка, соцсеть
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