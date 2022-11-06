Верховный комиссар ООН обратился к Маску после массовых сокращений в Twitter

Об этом сообщил сайт управления верховного комиссара ООН по правам человека.
Тюрк написал Маску после массовых сокращений в компании, под увольнения попали в том числе сотрудники команды исследователей искусственного интеллекта, (за исключением двух сотрудников). По мнению комиссара, это "неутешительное начало".
"Twitter – часть глобальной революции, которая изменила то, как мы общаемся. Но я пишу с тревогой и опасениями по поводу нашей цифровой общественной площади и роли Twitter в ней. Как и все компании, Twitter должен осознавать вред, связанный с его платформой, и предпринимать шаги по его устранению. Уважение к нашим общим правам человека должно определять границы использования и развития платформы. Если говорить коротко, я призываю вас обеспечить, чтобы права человека занимали центральное место в управлении Twitter под вашим руководством", – заявил он.
Wired пишет, что речь об отделе ethical AI, который многие технологические компании создали для выявления и смягчения проблем, связанных с расовыми, гендерными и возрастными предубеждениями. Однако в Twitter это подразделение было более прогрессивным, чем в большинстве других компаний, публиковало подробности о проблемах с системами искусственного интеллекта компании и позволяло внешним исследователям проверять алгоритмы на наличие новых проблем, подчеркивает СМИ.
Маск объявил о покупке социальной сети в апреле по цене $54,20 за акцию, то есть $43,4 млрд за всю компанию. По его мнению, компания нуждается в преобразовании. 26 апреля стороны окончательно согласовали условия и договорились, что Маск купит Twitter за $44 млрд.
Затем Маск начал обвинять соцсеть в распространенности ботов на платформе и требовать статистику о наличии фейковых аккаунтов. 13 мая Маск приостановил покупку Twitter, сославшись на разбирательство о количестве ботов в соцсети. 7 июня он опубликовал открытое письмо к Twitter с угрозой разорвать сделку, если не получит данные о ботах. Через месяц он сообщил, что компания так и не предоставила информацию о поддельных или спам-аккаунтах на платформе. Из-за этого он решил прекратить оформление сделки по покупке.
12 июля Twitter подала иск против Маска, а его поведение назвала "недобросовестным". В начале октября бизнесмен заявил, что завершит сделку, и потребовал приостановить против него судебное дело.
27 октября Маск завершил сделку по покупке Twitter за $44 млрд. В тот же день он уволил четырех топ-менеджеров Twitter, включая главного исполнительного директора, финансового и юридического директоров. Они могут получить около $100 млн компенсации.
4 ноября Маск объявил, что доходы Twitter "сильно упали". В целом бизнесмен собирался уволить 3700 сотрудников.