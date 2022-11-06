Верховный комиссар ООН обратился к Маску после массовых сокращений в Twitter

Об этом сообщил сайт управления верховного комиссара ООН по правам человека.

Тюрк написал Маску после массовых сокращений в компании, под увольнения попали в том числе сотрудники команды исследователей искусственного интеллекта, (за исключением двух сотрудников). По мнению комиссара, это "неутешительное начало".

"Twitter – часть глобальной революции, которая изменила то, как мы общаемся. Но я пишу с тревогой и опасениями по поводу нашей цифровой общественной площади и роли Twitter в ней. Как и все компании, Twitter должен осознавать вред, связанный с его платформой, и предпринимать шаги по его устранению. Уважение к нашим общим правам человека должно определять границы использования и развития платформы. Если говорить коротко, я призываю вас обеспечить, чтобы права человека занимали центральное место в управлении Twitter под вашим руководством", – заявил он.

Wired пишет, что речь об отделе ethical AI, который многие технологические компании создали для выявления и смягчения проблем, связанных с расовыми, гендерными и возрастными предубеждениями. Однако в Twitter это подразделение было более прогрессивным, чем в большинстве других компаний, публиковало подробности о проблемах с системами искусственного интеллекта компании и позволяло внешним исследователям проверять алгоритмы на наличие новых проблем, подчеркивает СМИ.