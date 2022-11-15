ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

После сдачи Херсона РФ начала заявлять о достижениях в Донецкой области – Институт исследования войны

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Аналитики прогнозируют активизацию боев вокруг Бахмута, Донецка и на западе Донецкой области
Аналитики прогнозируют активизацию боев вокруг Бахмута, Донецка и на западе Донецкой области
Фото: ЕРА

На фоне отхода из Херсона министерство обороны России пытается показать успех по захвату территорий Донецкой области, чего не делало уже несколько недель. Об этом пишет в аналитическом отчете от 14 ноября американский Институт изучения войны (ISW).

Так, 13 ноября руководство российской армии якобы завершило захват Майорска в 20 км к югу от Бахмута, а 14 ноября взяло Павловку, находящуюся в 45 км юго-западнее Донецка. По оценкам ISW, оккупанты переводят на эти участки часть войск, выведенных из Херсонской области. Вероятно, это приведет к активизации боев вокруг Бахмута, Донецка и на западе Донецкой области.

"Россияне могут добиться успехов в этих районах в ближайшие дни и недели, но они вряд ли будут значительными в оперативном плане. По всей вероятности, МО РФ выдвигает более конкретные территориальные претензии, чтобы создать информационные условия для оформления успехов России в Донецкой области и отвлечь от недовольства потерями в Херсонской области”, – считают военные эксперты.

Они отмечают, что военные блогеры в РФ использовали визит президента Украины Владимира Зеленского в Херсон 14 ноября, чтобы покритиковать возможности собственных вооруженных сил. Они сомневаются в "мощи российской армии" еще более существенно, чем в первые дни отступления оккупантов на левый берег Днепра, пишет ISW.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

В конце августа ВСУ контролировали 45% территории Донецкой области. Позже стало известно об освобождении новых территорий.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 26 октября говорил, что в районе Бахмута и Авдеевки идут самые жестокие бои, 12 ноября он заявил, что на этих направлениях – "ад".

13 ноября ISW опубликовал прогноз усиления наступательной операции в Донецкой области в ближайшие недели. Вместе с силами, выведенными с правого берега Херсона, туда прибудут дополнительные мобилизованные российские военнослужащие. 

Теги: Херсон, Донецкая область, Херсонская область, армия РФ, Майорск, война России против Украины, минобороны РФ, Бахмут, российские оккупанты, ISW
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Kozak System по пути в Киев исполнили на заправке песню, посвященную освобождению Херсона. Видео
Kozak System по пути в Киев исполнили на заправке песню, посвященную освобождению Херсона. Видео
"Беременна", "Шикарная красавица!". Каменских снялась в просторном платье-вышиванке
"Беременна", "Шикарная красавица!". Каменских снялась в просторном платье-вышиванке
Зарицкая высказалась о своем новом романе с украинским музыкантом
Зарицкая высказалась о своем новом романе с украинским музыкантом
Боржемская поделилась рецептом ризотто без риса из цветной капусты
Боржемская поделилась рецептом ризотто без риса – из цветной капусты
"Сняла, чтобы отблагодарить фотографа?", "В каждом фото пошлость". Волочкова снялась без трусов
"Сняла, чтобы отблагодарить фотографа?", "В каждом фото – пошлость". Волочкова снялась без трусов
  "Там у тополі". Пивоваров и NK записали трек на слова Тычины и выпустили клип. Видео
  "Там у тополі". Пивоваров и NK записали трек на слова Тычины и выпустили клип. Видео
"Такую красоту иметь это большое счастье". Девушка экс-мужа Ани Лорак выставила перед камерой бюст
"Такую красоту иметь – это большое счастье". Девушка экс-мужа Ани Лорак выставила перед камерой бюст
"Это не было легко". Жена Арестовича рассказала об отношениях с его бывшими женами и детьми от них
"Это не было легко". Жена Арестовича рассказала об отношениях с его бывшими женами и детьми от них
"Они борются за свободу". Muse посвятила награду украинцам и женщинам Ирана
"Они борются за свободу". Muse посвятила награду украинцам и женщинам Ирана
Названы победители MTV Europe Music Awards 2022
Названы победители MTV Europe Music Awards 2022
"Вау! Это выглядит очень красиво!" 41-летняя Кардашян в облегающем платье засветила рельеф груди
"Вау! Это выглядит очень красиво!" 41-летняя Кардашян в облегающем платье засветила рельеф груди
"Не бегает за ним. Ушла с гордо поднятой головой", "Возможно, он предал". В сети обсуждают развод Остапчука со второй женой
"Не бегает за ним. Ушла с гордо поднятой головой", "Возможно, он предал". В сети обсуждают развод Остапчука со второй женой
"У меня был миллион вопросов". Lida Lee заявила, что больше не общается со своим экс-продюсером Monatik
"У меня был миллион вопросов". Lida Lee заявила, что больше не общается со своим экс-продюсером Monatik
Украинка, которая лечится в Берлине после ранения, рассказала, как Тина Кароль отреагировала на приглашение прийти к ней в госпиталь
Украинка, которая лечится в Берлине после ранения, рассказала, как Тина Кароль отреагировала на приглашение прийти к ней в госпиталь
"Палит на зад моей малой". Кондратюк показал, как начинала карьеру 17-летняя Дорофеева. Кацурин приревновал
"Палит на зад моей малой". Кондратюк показал, как начинала карьеру 17-летняя Дорофеева. Кацурин приревновал
Панин рассказал, как грузил пьяную пропагандистку Симоньян на вертолет
Панин рассказал, как грузил пьяную пропагандистку Симоньян на вертолет
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Еще никогда президент не был в таком опасном положении". В сети обсуждают реакцию жены Зеленского на заявление, что ему никто не готовит завтраки (589467)
2
Комаров попал под обстрел в Херсоне через два часа после отъезда Зеленского (95333)
3
"Ему 85, и он хорошо меня содержит". Бывшая жена Остапчука рассказала, откуда берет деньги (48658)
4
Дочь Трампа вышла замуж. Фото. Видео (43153)
5
32-летняя Дорофеева показала живот (38816)
6
"В сине-желтой футболке с трезубцем. Конь хочет сдаться?" В сети высмеяли Лаврова, который засветился на Бали с американскими гаджетами (27685)
7
"Я уже была отскребанной". Зиневич показала, как выглядела до знакомства с Тигипко (27677)
8
Панин рассказал, как грузил пьяную пропагандистку Симоньян на вертолет (26893)
 
 
 
 