После сдачи Херсона РФ начала заявлять о достижениях в Донецкой области – Институт исследования войны

Аналитики прогнозируют активизацию боев вокруг Бахмута, Донецка и на западе Донецкой области Фото: ЕРА

Так, 13 ноября руководство российской армии якобы завершило захват Майорска в 20 км к югу от Бахмута, а 14 ноября взяло Павловку, находящуюся в 45 км юго-западнее Донецка. По оценкам ISW, оккупанты переводят на эти участки часть войск, выведенных из Херсонской области. Вероятно, это приведет к активизации боев вокруг Бахмута, Донецка и на западе Донецкой области.

"Россияне могут добиться успехов в этих районах в ближайшие дни и недели, но они вряд ли будут значительными в оперативном плане. По всей вероятности, МО РФ выдвигает более конкретные территориальные претензии, чтобы создать информационные условия для оформления успехов России в Донецкой области и отвлечь от недовольства потерями в Херсонской области”, – считают военные эксперты.

Они отмечают, что военные блогеры в РФ использовали визит президента Украины Владимира Зеленского в Херсон 14 ноября, чтобы покритиковать возможности собственных вооруженных сил. Они сомневаются в "мощи российской армии" еще более существенно, чем в первые дни отступления оккупантов на левый берег Днепра, пишет ISW.