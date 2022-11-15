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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ отбили атаки войск РФ в Донецкой и Луганской областях – Генштаб ВСУ

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ВСУ отбили ряд атак российских оккупантов
ВСУ отбили ряд атак российских оккупантов
Фото: EPA

Силы обороны Украины 14 ноября отбили атаки российских оккупантов в районе 10 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщил пресс-центр Генштаба Вооруженных сил Украины в Facebook 15 ноября.

"Российские оккупанты пытаются удержать временно захваченные территории, сосредотачивают усилия на сдерживании действий Сил обороны Украины на отдельных направлениях, продолжают оборудовать оборонные рубежи на левом берегу Днепра. В то же время ведут наступательные действия на бахмутском, авдеевском и новопавловском направлениях. За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов: Новоселовское Луганской области; Белогоровка, Бахмут, Бахмутское, Времовка, Красногоровка, Марьинка, Новокалиново, Новомихайловка, Первомайское Донецкой области", – говорится в сообщении.

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 21 удар по позициям оккупантов.

"Под атаки попали 18 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также три позиции зенитно-ракетных комплексов противника. За прошедшие сутки Силы обороны Украины сбили два беспилотника типа "Орлан", – сообщили в Генштабе.

Также подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за минувшие сутки уничтожили три пункта управления, попали в 19 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, ликвидировали позицию противовоздушной обороны и два склада боеприпасов российских оккупантов, отметили в пресс-центре.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 14 ноября, составили около 81 370 военных, 2848 танков, 278 самолетов, 261 вертолет и 16 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Луганская область, Донецкая область, Генштаб ВСУ, авиация, артиллерия, ВСУ, война России против Украины
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