ВСУ отбили атаки войск РФ в Донецкой и Луганской областях – Генштаб ВСУ

"Российские оккупанты пытаются удержать временно захваченные территории, сосредотачивают усилия на сдерживании действий Сил обороны Украины на отдельных направлениях, продолжают оборудовать оборонные рубежи на левом берегу Днепра. В то же время ведут наступательные действия на бахмутском, авдеевском и новопавловском направлениях. За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов: Новоселовское Луганской области; Белогоровка, Бахмут, Бахмутское, Времовка, Красногоровка, Марьинка, Новокалиново, Новомихайловка, Первомайское Донецкой области", – говорится в сообщении.

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 21 удар по позициям оккупантов.

"Под атаки попали 18 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также три позиции зенитно-ракетных комплексов противника. За прошедшие сутки Силы обороны Украины сбили два беспилотника типа "Орлан", – сообщили в Генштабе.

Также подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за минувшие сутки уничтожили три пункта управления, попали в 19 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, ликвидировали позицию противовоздушной обороны и два склада боеприпасов российских оккупантов, отметили в пресс-центре.

Война России против Украины. Главное (обновляется)