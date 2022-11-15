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ВОЙНА В УКРАИНЕ

30 погибших и более 20 раненых. Силы обороны уничтожили штаб оккупантов в Луганской области – Генштаб ВСУ

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Удар Силы обороны нанесли в предыдущие дни
Удар Силы обороны нанесли в предыдущие дни
Фото: EPA

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил уничтожение штаба российских оккупантов в Меловатке Луганской области. Об этом пресс-центр Генштаба сообщил 15 ноября в Facebook.

"Подтверждено уничтожение подразделений противника в предыдущие дни на оккупированной территории Луганской области. Так, в населенном пункте Меловатка Силы обороны Украины уничтожили штаб подразделения российских оккупационных войск", – говорится в сообщении.

В настоящее время известно о 30 погибших и более 20 раненых российских оккупантах, отметили в Генштабе ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0WM66jLqgX58VjCbABfEtbL6UAiE2qPRwETFP3yojfzyoYWGbdybTrHkLtKVZSB95l

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 14 ноября, составили около 81 370 военных, 2848 танков, 278 самолетов, 261 вертолет и 16 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Луганская область, Генштаб ВСУ, ВСУ, война России против Украины, потери армии России
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