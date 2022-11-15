30 погибших и более 20 раненых. Силы обороны уничтожили штаб оккупантов в Луганской области – Генштаб ВСУ

"Подтверждено уничтожение подразделений противника в предыдущие дни на оккупированной территории Луганской области. Так, в населенном пункте Меловатка Силы обороны Украины уничтожили штаб подразделения российских оккупационных войск", – говорится в сообщении.
В настоящее время известно о 30 погибших и более 20 раненых российских оккупантах, отметили в Генштабе ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 14 ноября, составили около 81 370 военных, 2848 танков, 278 самолетов, 261 вертолет и 16 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".