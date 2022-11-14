Украинские военные нанесли удары по пунктам управления оккупантов, в том числе в Горловке – Генштаб ВСУ

"Авиация сил обороны Украины в течение суток нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. В свою очередь, воины ракетных войск и артиллерии поразили два пункта управления, а также семь районов сосредоточения живой силы и ВВТ (вооружения и военной техники. – "ГОРДОН") оккупантов", – говорится в сообщении.

Также Генштаб уточнил информацию о других ударах.

"Подтверждено поражение пункта управления одного из подразделений оккупационных войск в городе Горловка Донецкой области. В результате удара уничтожены семь грузовых автомобилей и две пушки МТ-12 "Рапира". 15 захватчиков ранены, и повреждены три МТ-ЛБ. Информация о погибших оккупантах уточняется", – отметили в ВСУ.

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