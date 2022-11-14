Украинские военные нанесли удары по пунктам управления оккупантов, в том числе в Горловке – Генштаб ВСУ

"Авиация сил обороны Украины в течение суток нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. В свою очередь, воины ракетных войск и артиллерии поразили два пункта управления, а также семь районов сосредоточения живой силы и ВВТ (вооружения и военной техники. – "ГОРДОН") оккупантов", – говорится в сообщении.
Также Генштаб уточнил информацию о других ударах.
"Подтверждено поражение пункта управления одного из подразделений оккупационных войск в городе Горловка Донецкой области. В результате удара уничтожены семь грузовых автомобилей и две пушки МТ-12 "Рапира". 15 захватчиков ранены, и повреждены три МТ-ЛБ. Информация о погибших оккупантах уточняется", – отметили в ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В апреле украинская армия изгнала российскую из северных областей, сейчас идут бои на юге и востоке.
По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 14 ноября в Украине уже погибло около 81 370 оккупантов.