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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные нанесли удары по пунктам управления оккупантов, в том числе в Горловке – Генштаб ВСУ

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Пункты управления поразили ракетные войска и артиллерия ВСУ, отметили в Генштабе
Пункты управления поразили ракетные войска и артиллерия ВСУ, отметили в Генштабе
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Украинские авиация, артиллерия и ракетные войска за последние сутки нанесли 26 ударов по объектам российских оккупантов на украинской территории. Об этом проинформировал 14 ноября в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Авиация сил обороны Украины в течение суток нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. В свою очередь, воины ракетных войск и артиллерии поразили два пункта управления, а также семь районов сосредоточения живой силы и ВВТ (вооружения и военной техники. – "ГОРДОН") оккупантов", – говорится в сообщении.

Также Генштаб уточнил информацию о других ударах.

"Подтверждено поражение пункта управления одного из подразделений оккупационных войск в городе Горловка Донецкой области. В результате удара уничтожены семь грузовых автомобилей и две пушки МТ-12 "Рапира". 15 захватчиков ранены, и повреждены три МТ-ЛБ. Информация о погибших оккупантах уточняется", – отметили в ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02d9Z7xA3UMqSykA8kuAMvqYwrQ4VH42fogGLdJiZFJPWZ9cK3xXZeYR12bRYcJiWQl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле украинская армия изгнала российскую из северных областей, сейчас идут бои на юге и востоке.

По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 14 ноября в Украине уже погибло около 81 370 оккупантов.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: армия, война, Генштаб ВСУ, военные, оккупация, авиация, вооружение, Горловка, раненые, артиллерия, вторжение, ВСУ, война России против Украины, погибшие, потери армии России
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