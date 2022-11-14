Украинские военные за сутки уничтожили больше 500 оккупантов – Генштаб

510 захватчиков были уничтожены за последние сутки.

Другие потери оккупантов составили:

В Генштабе отметили, что данные уточняются.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину, объяснив его "демилитаризацией" и "денацификацией". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле российские войска были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.