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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные за сутки уничтожили больше 500 оккупантов – Генштаб

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Генштаб опубликовал свежие данные о потерях оккупантов
Генштаб опубликовал свежие данные о потерях оккупантов
Фото: 36 окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського / Facebook

Силы обороны Украины с 24 февраля ликвидировали около 81 370 российских оккупантов. Об этом сообщил в Facebook утром 14 ноября Генштаб Вооруженных сил Украины.

510 захватчиков были уничтожены за последние сутки.

Другие потери оккупантов составили:

  • танки – 2848 (+8);
  • боевые бронированные машины – 5748 (+6);
  • артиллерийские системы – 1839 (+2);
  • РСЗО – 393;
  • средства ПВО – 206;
  • самолеты – 278;
  • вертолеты – 261;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1509 (+2);
  • крылатые ракеты – 399;
  • корабли / катера – 16;
  • автомобильная техника и автоцистерны –  4316 (+21);
  • специальная техника – 160.
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02w3vZf84dJ5iDJPcRLgujRcmh8e4MjJC63PTzoxcons5XuWnyy6tvnWDa1BiJrzjcl

В Генштабе отметили, что данные уточняются.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину, объяснив его "демилитаризацией" и "денацификацией". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле российские войска были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

Теги: Генштаб ВСУ, танки, война России против Украины, потери армии России
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