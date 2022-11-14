Госпитали в России переполнены ранеными мобилизованными, в Москве их уже не принимают – СМИ

"В медицинском госпитале, развернутом в Белгородской области, констатируется факт увеличения количества раненых в три раза после привлечения мобилизованных к участию в боевых действиях. Так, по состоянию на 10 ноября на лечении в 63-м отдельном медицинском батальоне ВС РФ, расположенном в городе Валуйки, находится около 90 раненых военнослужащих, более 20 из них поступили 10 ноября", – пишет издание.

По его данным, медучреждения в Москве по состоянию на 7 ноября уже прекратили прием раненых мобилизованных из-за перегруженности.

"Сохранение таких темпов санитарных потерь угрожает перегрузкой всей системе медицинского обеспечения ВС РФ и вынудит военно-политическое руководство открывать гражданские медучреждения для лечения раненых военнослужащих", – подчеркивает Guildhall.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 14 ноября в Украине уже погибло около 81 370 оккупантов.