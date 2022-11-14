ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Госпитали в России переполнены ранеными мобилизованными, в Москве их уже не принимают – СМИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
К медикам в России доставляют десятки раненых оккупантов, отмечает Guildhall
К медикам в России доставляют десятки раненых оккупантов, отмечает Guildhall
Фото: ghall.com.ua

В связи с большими потерями российской армии в войне против Украины военные госпитали в России уже не вмещают раненых, поступающих на лечение после объявления о мобилизации. Об этом 14 ноября сообщает Guildhall со ссылкой на источник в украинском разведывательном сообществе.

"В медицинском госпитале, развернутом в Белгородской области, констатируется факт увеличения количества раненых в три раза после привлечения мобилизованных к участию в боевых действиях. Так, по состоянию на 10 ноября на лечении в 63-м отдельном медицинском батальоне ВС РФ, расположенном в городе Валуйки, находится около 90 раненых военнослужащих, более 20 из них поступили 10 ноября", – пишет издание.

По его данным, медучреждения в Москве по состоянию на 7 ноября уже прекратили прием раненых мобилизованных из-за перегруженности.

"Сохранение таких темпов санитарных потерь угрожает перегрузкой всей системе медицинского обеспечения ВС РФ и вынудит военно-политическое руководство открывать гражданские медучреждения для лечения раненых военнослужащих", – подчеркивает Guildhall.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 14 ноября в Украине уже погибло около 81 370 оккупантов.

Контекст:

21 сентября Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны России Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.

28 октября Шойгу доложил Путину о завершении "частичной" мобилизации.

Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки. Мобилизованные оккупанты уже сдаются в плен в Украине и мпогибают

4 ноября Путин заявил, что в РФ мобилизовали 318 тыс. человек. По его словам, 49 тыс. из них находятся в зоне боевых действий.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, медицина, война, Москва, мобилизация, Белгородская область, вторжение, лечение, госпиталь, война России против Украины, военнослужащий, войска, потери армии России, потери
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Помолодела", "Даже не поняла, что это вы". 38-летняя Анита Луценко отрастила волосы и показала, как теперь выглядит. Фото до и после
"Помолодела", "Даже не поняла, что это вы". 38-летняя Анита Луценко отрастила волосы и показала, как теперь выглядит. Фото до и после
"Так похожи, как под копирку". 38-летняя Зиневич показала на одном фото всех своих детей от 62-летнего Тигипко
"Так похожи, как под копирку". 38-летняя Зиневич показала на одном фото всех своих детей от 62-летнего Тигипко
Жена Арестовича рассказала, до каких пор намерена оставаться в Киеве и за что ее хвалит муж
Жена Арестовича рассказала, до каких пор намерена оставаться в Киеве и за что ее хвалит муж
  Как приготовить хрустящее печенье с шоколадной начинкой. Бюджетный рецепт без сливочного масла от украинского кулинарного блогера
  Как приготовить хрустящее печенье с шоколадной начинкой. Бюджетный рецепт без сливочного масла от украинского кулинарного блогера
Дорофеева в ультрамини наклонилась перед камерой
Дорофеева в ультрамини наклонилась перед камерой
"Спокойно взлетел на небеса, без боли". Энистон сообщила о смерти 89-летнего отца
"Спокойно взлетел на небеса, без боли". Энистон сообщила о смерти 89-летнего отца
"Он в Берлине. Внешне понятно, что человек болеет". Близкий друг 49-летнего Винника рассказал о его состоянии
"Он в Берлине. Внешне понятно, что человек болеет". Близкий друг 49-летнего Винника рассказал о его состоянии
"Погрызет всех москалей". Арестович заселфился с ящерицей
"Погрызет всех москалей". Арестович заселфился с ящерицей
"Хочу стать украинцем". 43-летний актер "Дизель Шоу" Сморигин рассказал, когда сможет получить украинский паспорт
"Хочу стать украинцем". 43-летний актер "Дизель Шоу" Сморигин рассказал, когда сможет получить украинский паспорт
Макаревич высказался о быдле
Макаревич высказался о быдле
"Так они за енотом приходили?" Осадчая отреагировала на похищение оккупантами животных в херсонском зоопарке
"Так они за енотом приходили?" Осадчая отреагировала на похищение оккупантами животных в херсонском зоопарке
"В сине-желтой футболке с трезубцем. Конь хочет сдаться?" В сети высмеяли Лаврова, который засветился на Бали с американскими гаджетами
"В сине-желтой футболке с трезубцем. Конь хочет сдаться?" В сети высмеяли Лаврова, который засветился на Бали с американскими гаджетами
"Что по стрессу?" Каминская оказалась под капельницей
"Что по стрессу?" Каминская оказалась под капельницей
"Бесит. Я знаю, что некоторые уже знают результат". Участник нацотбора на "Евровидение 2023" отказался от дальнейшего участия в конкурсе
"Бесит. Я знаю, что некоторые уже знают результат". Участник нацотбора на "Евровидение 2023" отказался от дальнейшего участия в конкурсе
В халате и без макияжа. Maruv впервые после родов показала, как она выглядит
В халате и без макияжа. Maruv впервые после родов показала, как она выглядит
"Ему 85, и он хорошо меня содержит". Бывшая жена Остапчука рассказала, откуда берет деньги
"Ему 85, и он хорошо меня содержит". Бывшая жена Остапчука рассказала, откуда берет деньги
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Еще никогда президент не был в таком опасном положении". В сети обсуждают реакцию жены Зеленского на заявление, что ему никто не готовит завтраки (553133)
2
Дочь Трампа вышла замуж. Фото. Видео (32289)
3
"Непокоренный и стойкий". Слава Каминская обратилась к разрушенному Харькову (22152)
4
"Ему 85, и он хорошо меня содержит". Бывшая жена Остапчука рассказала, откуда берет деньги (14568)
5
32-летняя Дорофеева показала живот (13993)
6
"Я уже была отскребанной". Зиневич показала, как выглядела до знакомства с Тигипко (8552)
7
Бедняков высмеял военных РФ, убегающих на левый берег Днепра (5948)
8
"Олег апокалипсиса". В сети высмеивают Газманова, у которого отменяются концерты из-за наступления ВСУ (5766)
 
 
 
 