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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ сообщила о подозрении "главе минздрава Крыма", который переоборудовал больницы под военные госпитали для оккупантов

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СБУ работает над привлечением коллаборанта к ответственности
СБУ работает над привлечением коллаборанта к ответственности
Фото: depositphotos.com

Служба безопасности Украины объявила о подозрении так называемому главе "минздрава Крыма". Об этом 12 ноября в Telegram сообщила пресс-служба СБУ.

"Служба безопасности продолжает разоблачать предателей и коллаборантов, помогающих врагу во временно захваченных регионах Украины. В ходе расследования собрана доказательная база о преступной деятельности так называемого министра "здравоохранения АР Крым". Установлено, что "чиновник" организовал поставки лекарственных средств, оборудования и автомобилей из медучреждений полуострова на нужды российских военных, атаковавших юг Украины", – говорится в сообщении.

По информации спецслужбы, по его указанию местные больницы были переоборудованы под военные госпитали для приема российских захватчиков.

По данным следствия, коллаборантом является бывший главный санитарный врач городов Феодосия и Судак, который после захвата региона добровольно присоединился к оккупационной администрации. Он получил российский паспорт и вступил в путинскую партию "Единая Россия", которую представляет в качестве "депутата Судакского горсовета".

В октябре прошлого года представители Кремля назначили фигуранта "первым заместителем министра здравоохранения в Крыму", а 22 июля этого года он возглавил оккупационное "министерство". В его основные задачи входило "переформатирование" системы здравоохранения полуострова для нужд полномасштабной агрессии России против Украины.

Следователи СБУ сообщили предателю о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Правоохранители работают над привлечением коллаборанта к ответственности.

В СБУ не уточнили фамилию подозреваемого, однако известно, что "главой минздрава Крыма" является Константин Скорупский.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Теги: Россия, СБУ, Крым, Украина, оккупация, спецслужбы, война России против Украины, подозрение, больницы, Служба безопасности Украины
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