Оккупанты заявили, что Балаклавскую ТЭС в Крыму атаковал беспилотник

Оккупационные власти Севастополя утверждают, что Балаклавская ТЭС была атакована при помощи БПЛА Фото: Развожаев / Telegram

По словам Развожаева, загорелся один из трансформаторов, который якобы находился на профилактике и не работал.

"К моменту прибытия спасателей на станцию открытого горения уже не было. Работники ТЭС оперативно справились с возгоранием. Трансформатор поврежден минимально. Пострадавших нет", – написал он.

Развожаев утверждает, что на электроснабжение Севастополя и оккупированного полуострова инцидент не повлиял и угрозы электроснабжению нет.

"Губернатор" заявил, что средства радиолокационной защиты, прикрывающие ТЭС, "по сути "сбили" беспилотник с траектории и он не достиг своей цели".