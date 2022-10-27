Оккупанты заявили, что Балаклавскую ТЭС в Крыму атаковал беспилотник

По словам Развожаева, загорелся один из трансформаторов, который якобы находился на профилактике и не работал.
"К моменту прибытия спасателей на станцию открытого горения уже не было. Работники ТЭС оперативно справились с возгоранием. Трансформатор поврежден минимально. Пострадавших нет", – написал он.
Развожаев утверждает, что на электроснабжение Севастополя и оккупированного полуострова инцидент не повлиял и угрозы электроснабжению нет.
"Губернатор" заявил, что средства радиолокационной защиты, прикрывающие ТЭС, "по сути "сбили" беспилотник с траектории и он не достиг своей цели".
Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. После оккупации РФ превратила Крым в военную базу.
После того как в феврале 2022 года РФ начала полномасштабную войну против Украины, украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.
В августе в Крыму произошло несколько взрывов на военных объектах России. 9 августа взрывы прогремели на военном аэродроме Саки в поселке Новофедоровка. В результате, по данным Вооруженных сил Украины, были уничтожены по меньшей мере девять вражеских самолетов. В минобороны РФ заявили, что произошла "детонация нескольких авиационных боеприпасов" и подчеркнули, что "никакого огневого воздействия" по аэродрому не было.
Вечером 18 августа прогремели по меньшей мере четыре взрыва в районе аэродрома Бельбек. Развожаев заявил, что был сбит БПЛА. Также 1 октября в районе аэродрома произошел пожар. Еще один беспилотник, по утверждению оккупационных властей Севастополя, был сбит 19 октября.