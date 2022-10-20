Оккупационные власти Севастополя заявили, что на въезде в город усилят проверки авто

На въезде в Севастополь стоят круглосуточные посты ГИБДД и Росгвардии Фото: depositphotos.com

"Мы не будем вводить никаких комендантских часов, не будем вводить никаких особых порядков въезда или выезда из города, ограничивать каким-то образом передвижение. Но у нас на въезде работают стационарные, круглосуточные посты ГИБДД и Росгвардии, которые проводят контроль въезжающего транспорта, особенно грузового, и, выборочно, частных авто", – сказал он.

По словам Развожаева, эта работа продолжится и будет усилена. При этом, возможно, появятся дополнительные посты, однако тотальных ограничений пока вводить не будут.