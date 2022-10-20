Оккупационные власти Севастополя заявили, что на въезде в город усилят проверки авто

"Мы не будем вводить никаких комендантских часов, не будем вводить никаких особых порядков въезда или выезда из города, ограничивать каким-то образом передвижение. Но у нас на въезде работают стационарные, круглосуточные посты ГИБДД и Росгвардии, которые проводят контроль въезжающего транспорта, особенно грузового, и, выборочно, частных авто", – сказал он.
По словам Развожаева, эта работа продолжится и будет усилена. При этом, возможно, появятся дополнительные посты, однако тотальных ограничений пока вводить не будут.
С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России. 30 сентября Путин подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. 5 октября Путин утвердил незаконную аннексию захваченных территорий Украины.
12 октября Генассамблея ООН приняла резолюцию "Территориальная целостность Украины: защита принципов Устава ООН" о непризнании псевдореферендумов в четырех областях Украины, ее поддержали 143 из 193 стран – членов организации, пять проголосовали против, 35 (в том числе Индия и Китай) воздержались. Против выступили Беларусь, Северная Корея, Никарагуа, Россия и Сирия. Единственной страной мира, признавшей "референдумы" российских оккупантов в Украине, стала Северная Корея.
19 октября Путин ввел "военное положение" с полуночи 20 октября на временно оккупированных украинских территориях Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей, которые РФ незаконно аннексировала.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что решение Путина ничего не изменит и процесс деоккупации захваченных регионов продолжится. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что "военное положение", объявленной Россией в оккупированных областях Украины, – это подготовка к массовой депортации.
В Госдепартаменте США назвали указ Путина "тактикой отчаяния" и подчеркнули, что Крым, Донецк, Херсон, Луганск и Запорожье являются суверенной территорией Украины.