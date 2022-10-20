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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупационные власти Севастополя заявили, что на въезде в город усилят проверки авто

На въезде в Севастополь стоят круглосуточные посты ГИБДД и Росгвардии
На въезде в Севастополь стоят круглосуточные посты ГИБДД и Росгвардии
Фото: depositphotos.com

На въезде в Севастополь могут установить дополнительные блокпосты, также усилится проверка транспорта. Об этом 19 октября сообщил в Telegram так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Мы не будем вводить никаких комендантских часов, не будем вводить никаких особых порядков въезда или выезда из города, ограничивать каким-то образом передвижение. Но у нас на въезде работают стационарные, круглосуточные посты ГИБДД и Росгвардии, которые проводят контроль въезжающего транспорта, особенно грузового, и, выборочно, частных авто",  сказал он.

По словам Развожаева, эта работа продолжится и будет усилена. При этом, возможно, появятся дополнительные посты, однако тотальных ограничений пока вводить не будут.

Контекст:

С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России. 30 сентября Путин подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. 5 октября Путин утвердил незаконную аннексию захваченных территорий Украины. 

12 октября Генассамблея ООН приняла резолюцию "Территориальная целостность Украины: защита принципов Устава ООН" о непризнании псевдореферендумов в четырех областях Украины, ее поддержали 143 из 193 стран – членов организации, пять проголосовали против, 35 (в том числе Индия и Китай) воздержались. Против выступили Беларусь, Северная Корея, Никарагуа, Россия и Сирия. Единственной страной мира, признавшей "референдумы" российских оккупантов в Украине, стала Северная Корея.

19 октября Путин ввел "военное положение" с полуночи 20 октября на временно оккупированных украинских территориях Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей, которые РФ незаконно аннексировала.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что решение Путина ничего не изменит и процесс деоккупации захваченных регионов продолжится. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что "военное положение", объявленной Россией в оккупированных областях Украины, – это подготовка к массовой депортации.

В Госдепартаменте США назвали указ Путина "тактикой отчаяния" и подчеркнули, что Крым, Донецк, Херсон, Луганск и Запорожье являются суверенной территорией Украины.

Теги: транспорт, Украина, Севастополь, война, оккупация, ГИБДД, блокпост, война России против Украины, ограничения, Росгвардия, проверки, Михаил Развожаев
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