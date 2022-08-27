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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Бабченко: Россияне готовы отдать Донбасс, но за Крым будут воевать все. Навальный соберет отряд штрафбатовцев и пойдет защищать "русский город Севастополь"

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Бабченко: Вот Крым это для них сакрально. Причем для всех
Бабченко: Вот Крым – это для них сакрально. Причем для всех
Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com

Крым имеет "сакральное" значение для россиян, за него в России готовы будут сражаться даже оппозиционеры. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал военный журналист Аркадий Бабченко, эмигрировавший из РФ в 2019 году.

"Смотрите: Крым – это сакральная земля для россиян. Не в том смысле, что она прямо какая-то сакральная в их России. Нет. Вот Крым для них – это неотъемлемая часть России. И нападение на Крым они будут воспринимать как нападение на Россию. Нападение на Крым для них будет то же самое, что нападение на Белгород, на Питер или на матушку-Москву. Для них это будет неотличимо", – предположил журналист.

Бабченко считает, что ракетные удары по Крыму, скорее всего, не вызовут резкой реакции в российском обществе, но вот сухопутная операция украинской армии может. Более того, по его мнению, это, вероятно, существенно повысит риск применение Россией ядерного оружия. 

"В случае сухопутной операции мы снова возвращаемся к вопросу, а применит ли [президент РФ Владимир] Путин ядерное оружие. Вот тут этот вопрос возникает с новой силой. И я думаю, что вероятность этого повышается очень-очень сильно. Потому что за Крым они действительно будут готовы воевать уже все. Они готовы отдать Донбасс, они говорят, что "надо задружиться с Украиной, уйти из Украины, надо вывести оттуда войска, то, что мы творили в Буче, – это плохо", но за Крым они готовы будут воевать действительно все. Наденут шинель, и, если в поход труба позовет, – все как один. Все либералы, оппозиционеры", – сказал журналист. 

Он предположил, что за Крым сражаться может даже российский оппозиционер Алексей Навальный, который сейчас находится в колонии строго режима и часто попадает в штрафной изолятор. 

"Навальный соберет в колонии отряд штрафбатовцев и пойдет защищать – какой, там? – скрепный "русский город Севастополь". Я уж забыл формулировки, которые там есть. Но я бы предложил украинскому руководству и украинской армии все-таки очень-очень сильно принять к сведению вероятность перехода войны уже в ядерный режим. И принимать меры для обеспечения безопасности Украины уже с учетом этой новой угрозы", – сказал Бабченко. 

Он подчеркнул, что для россиян Крым – "единственная точка бифуркации". Потерю, например, Херсона, по его мнению, российские власти даже не станут населению объяснять, Донбасс "они могут отдать, проиграть, уйти оттуда".

"Это их не колышет абсолютно. Чует кошка, чье мясо съела. Да? Пришли – не получилось – ушли. Ну и черт с ним. Разговоры про защиту русских людей... Ну не смешите меня. А вот Крым – это для них сакрально. Причем для всех", – сказал Бабченко. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира. После оккупации РФ превратила Крым в военную базу

24 февраля 2022 года Россия открыто вторглась на материковую Украину в том числе с территории полуострова. Украинские власти неоднократно заявляли, что ставят своей целью деоккупацию всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

В августе в Крыму произошло несколько взрывов на военных объектах России. Украина официально не подтвердила свою причастность к происшествиям в Крыму, однако ряд авторитетных западных СМИ, в частности CNN и The New York Times, утверждают, что за взрывами в Крыму стоит она. Президент Украины Владимир Зеленский призывал жителей полуострова и других оккупированных территорий не приближаться к российским военным объектам.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Крым, Украина, Херсон, Алексей Навальный, ядерное оружие, Севастополь, Донбасс, Аркадий Бабченко, война России против Украины
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