Обстрелы Харьковской области. Оккупанты ранили трех мирных жителей, горели склады с зерном

Российские захватчики атаковали три района области: Чугуевский, Купянский и Харьковский Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

По его словам, захватчики атаковали три района области: Чугуевский, Купянский и Харьковский.

"В селе Волчанские Хутора Чугуевского района в результате обстрелов повреждены несколько частных домовладений. В селе Болдыровка Купянского района из-за обстрелов горели склады с зерном", – написал Синегубов.

В Купянском районе ранения получили две женщины 66 и 62 лет и мужчина 50 лет.

По информации Синегубова, накануне возле железнодорожной станции Цуповка на мине подорвались три работника железной дороги. Они госпитализированы с ранениями, медики оценивают их состояние как средней тяжести.

Также в районе села Безруки около 15.00 на мине подорвался автомобиль "Харьковоблэнерго", ранение получил 41-летний электромонтер. Его состояние – средней тяжести.

Помимо этого, глава ОВА сообщил, что пиротехники ГСЧС продолжают разминирование территории области. За сутки обезврежен 141 взрывоопасный предмет.

Война России против Украины. Главное (обновляется)