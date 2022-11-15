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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Обстрелы Харьковской области. Оккупанты ранили трех мирных жителей, горели склады с зерном

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Российские захватчики атаковали три района области: Чугуевский, Купянский и Харьковский
Российские захватчики атаковали три района области: Чугуевский, Купянский и Харьковский
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

Российские оккупанты за минувшие сутки обстреляли населенные пункты Харьковской области, расположенные рядом с линией столкновения и границей с РФ. Об этом 15 ноября в Telegram заявил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, захватчики атаковали три района области: Чугуевский, Купянский и Харьковский.

"В селе Волчанские Хутора Чугуевского района в результате обстрелов повреждены несколько частных домовладений. В селе Болдыровка Купянского района из-за обстрелов горели склады с зерном", – написал Синегубов.

В Купянском районе ранения получили две женщины 66 и 62 лет и мужчина 50 лет.

По информации Синегубова, накануне возле железнодорожной станции Цуповка на мине подорвались три работника железной дороги. Они госпитализированы с ранениями, медики оценивают их состояние как средней тяжести.

Также в районе села Безруки около 15.00 на мине подорвался автомобиль "Харьковоблэнерго", ранение получил 41-летний электромонтер. Его состояние – средней тяжести.

Помимо этого, глава ОВА сообщил, что пиротехники ГСЧС продолжают разминирование территории области. За сутки обезврежен 141 взрывоопасный предмет.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они периодически наносят по Харькову ракетные удары.

По состоянию на 25 октября под оккупацией оставалось менее 2% территории Харьковской области (до контрнаступления ВСУ было 32%), сообщал Синегубов.

Теги: Россия, Украина, Харьковская область, обстрелы, война России против Украины, разминирование, Олег Синегубов, российские оккупанты
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