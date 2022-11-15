Обстрелы Харьковской области. Оккупанты ранили трех мирных жителей, горели склады с зерном

По его словам, захватчики атаковали три района области: Чугуевский, Купянский и Харьковский.
"В селе Волчанские Хутора Чугуевского района в результате обстрелов повреждены несколько частных домовладений. В селе Болдыровка Купянского района из-за обстрелов горели склады с зерном", – написал Синегубов.
В Купянском районе ранения получили две женщины 66 и 62 лет и мужчина 50 лет.
По информации Синегубова, накануне возле железнодорожной станции Цуповка на мине подорвались три работника железной дороги. Они госпитализированы с ранениями, медики оценивают их состояние как средней тяжести.
Также в районе села Безруки около 15.00 на мине подорвался автомобиль "Харьковоблэнерго", ранение получил 41-летний электромонтер. Его состояние – средней тяжести.
Помимо этого, глава ОВА сообщил, что пиротехники ГСЧС продолжают разминирование территории области. За сутки обезврежен 141 взрывоопасный предмет.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они периодически наносят по Харькову ракетные удары.
По состоянию на 25 октября под оккупацией оставалось менее 2% территории Харьковской области (до контрнаступления ВСУ было 32%), сообщал Синегубов.