В Харьковской области эксгумировали тела четырех гражданских, один из них замучен оккупантами – Офис генпрокурора

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора (осторожно, тяжелые фото).

В поселке Купянск-Узловой правоохранители эксгумировали тело 45-летнего мужчины. По предварительной версии следствия, его замучили российские солдаты во время оккупации. На спине погибшего обнаружены две колото-резаные раны.

Также в населенном пункте эксгумировано тело 37-летнего мужчины, погибшего в результате обстрела российских военных.

В городе Купянск прокуроры также установили жертв вражеских ракетных ударов, их тела эксгумированы.

В настоящее время четыре тела направлены для проведения судебно-медицинских экспертиз. Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны, в сочетании с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).