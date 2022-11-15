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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харьковской области эксгумировали тела четырех гражданских, один из них замучен оккупантами – Офис генпрокурора

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Тела направили на судебно-медицинские экспертизы
Тела направили на судебно-медицинские экспертизы
Фото: Офіс Генерального прокурора / Telegram

В Харьковской области 14 ноября эксгумировали тела еще четырех гражданских. По предварительным данным, трое из них – жертвы вражеских обстрелов, еще одного пытали российские солдаты.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора (осторожно, тяжелые фото).

В поселке Купянск-Узловой правоохранители эксгумировали тело 45-летнего мужчины. По предварительной версии следствия, его замучили российские солдаты во время оккупации. На спине погибшего обнаружены две колото-резаные раны.

Также в населенном пункте эксгумировано тело 37-летнего мужчины, погибшего в результате обстрела российских военных.

В городе Купянск прокуроры также установили жертв вражеских ракетных ударов, их тела эксгумированы.

В настоящее время четыре тела направлены для проведения судебно-медицинских экспертиз. Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны, в сочетании с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. В Харьковской области Вооруженные силы Украины по состоянию на 21 октября деоккупировали 551 населенный пункт, сообщили в Офисе президента.

На освобожденных территориях военные и правоохранители обнаружили тела погибших за время оккупации местных жителей в единичных и массовых захоронениях, а также устроенные россиянами пыточные

По данным Минреинтеграции на 26 октября, на недавно освобожденных территориях Украины эксгумировали около 1000 тел погибших мирных граждан

Теги: убийство, Харьковская область, пытки, Купянск, война России против Украины, погибшие, Офис генпрокурора, эксгумация
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